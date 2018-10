CR BELOUIZDAD Enième appel de Chettouf aux anciens présidents

Le président du Club sportif amateur (CSA) du CR Belouizdad, Karim Chettouf, a lancé un nouvel appel aux anciens présidents afin de présenter leurs bilans et faciliter l'achat de la majorité des actions du club par le Groupe Madar. «Nous sommes dans une impasse, et les anciens présidents ne veulent pas débloquer la situation en présentant leurs bilans. Madar a prouvé sa bonne fois et aux autres acteurs du club d'en faire de même. D'ailleurs, le PDG du Groupe s'est déplacé jeudi soir chez les joueurs afin de les motiver avant le derby face au NAHD (ndlr, le match s'est joué hier)», a déclaré Chettouf sur les ondes de la Radio nationale. «Le CSA/CRB va céder 47% à Madar, et pas plus. Aux autres actionnaires d'en faire de même en cédant les 20% réclamés par ledit groupe.

Le temps presse, et ce qui se passe actuellement n'arrange pas les affaires du club», a-t-il conclu.