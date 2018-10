CROSS DU CHALLENGE DU NOMBRE DE L'ANP 450 coureurs en compétition

Le lancement de la saison sportive militaire 2018-2019 a été donné jeudi au Centre de regroupement et de préparation des Equipes nationales militaires Messaoud-Boudjeriou à Ben-Aknoun (Alger) avec l'organisation du cross du Challenge du nombre de l'Armée nationale populaire (ANP). Cette course a regroupé 450 athlètes dont 20 femmes, issus de ce centre sportif et scindés en trois catégories d'âge: moins de 28 ans, de 28 à 35 ans et plus de 35 ans pour les messieurs, outre une catégorie «ouverte» pour les dames. Le Centre de regroupement et de préparation de Ben-Aknoun s'apprête à accueillir la 5e édition du championnat d'Afrique militaire de l'organisation du sport militaire africain, du 3 au 10 novembre prochain.