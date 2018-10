JUVENTUS Gonzalo Higuain a été "chassé"

Gonzalo Higuain gardera un mauvais souvenir de son départ de la Juventus l'été dernier. L'attaquant argentin estime avoir été chassé par les dirigeants de la Vieille Dame.

Après Radja Nainggolan mercredi, c'est au tour de Gonzalo Higuain (30 ans) de revenir avec une certaine amertume sur son transfert lors du dernier mercato. Dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport, l'attaquant argentin raconte son départ de la Juventus. Et il avait des choses à dire. Après deux années couronnées de succès dans le Piémont, Higuain a rejoint le Milan AC l'été dernier sous la forme d'un prêt payant de 18 millions d'euros avec une option d'achat de 36 millions d'euros. Si «Pipita» ne regrette pas d'avoir rebondi en Lombardie, celui-ci n'hésite pas à le dire: il s'est senti poussé dehors par la Vieille Dame. Pour Higuain, la cassure avec la Juve remonte au 9 mai dernier. «Ce jour-là, j'ai eu la sensation que quelque chose s'était cassé», confie-t-il. La raison? L'ancien avant-centre du Napoli n'est pas titularisé pour la finale de la coupe d'Italie contre le Milan AC (4-0) et n'entre qu'à la 83' à la place de Paulo Dybala. «Après, ils ont recruté Ronaldo. La décision de partir n'est pas la mienne», poursuit-il. Avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo, la Juve devait faire de la place dans le secteur offensif et lui a tout simplement demandé de partir. «J'ai tout donné pour la Juve, j'ai remporté plusieurs titres. Le club voulait passer un cap en termes de qualité et ils m'ont dit que je ne pouvais pas rester et qu'ils essayaient de trouver une solution, explique Higuain. La meilleure solution a été celle de l'AC Milan.» «J'ai beaucoup d'affection pour ce club, ils m'ont très bien traité. Coéquipiers et supporters m'ont beaucoup apporté. Mais je n'ai pas demandé à partir. Tout le monde dit d'ailleurs qu'ils m'ont chassé», insiste «Pipita». Malgré cette déception, Higuain s'est bien adapté à Milan avec 6 buts en sept matchs cette saison. Le rendez-vous contre la Juve, le 11 novembre, est sans doute déjà coché sur son calendrier.