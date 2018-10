MADAGASCAR Les joueurs agressés après la qualification

Héros de tout un peuple après avoir offert à Madagascar sa première qualification à la CAN mardi, les Baera ont tout de même vu la fête gâchée dans les heures qui ont suivi. En voiture, à leur départ du stade, les joueurs ont en effet été pris pour cible par des manifestants, des jeunes de l'école supérieure polytechnique de Vontovorona, qui protestaient contre des coupures d'électricité dans leur quartier et qui s'en prenaient aux véhicules passant à proximité en lançant des pierres et des briques. Les voitures de Lalaina Nomenjanahary (Paris FC) et du gardien Leda ont ainsi été endommagées, rapporte L'Express de Madagascar. Le capitaine de la sélection, Faneva Andriatsima, est ensuite sorti de son véhicule pour tenter de ramener le calme. Les manifestants ont alors reconnu les joueurs et les ont laissés passer. Deux policiers ont en revanche été blessés dans ces heurts.