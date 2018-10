PREPARATION DE LA CAN 2018 (DAMES) L'EN s'incline face au Maroc

La sélection algérienne féminine de football s'est inclinée face à son homologue marocaine sur le score de 3 à 1, (mi-temps 1-1) jeudi au stade municipal de Kenitra (Maroc) en match amical de préparation en prévision des prochaines échéances. Les Algériennes ont ouvert le score dès la 10e minute de la partie par le biais de Assia Sidhoum avant que Jraidi Ibtissam n'égalise pour la sélection marocaine (31'). Jraidi parvient à inscrire un deuxième but pour le Maroc en seconde période (53e). A une minute de la fin du temps réglementaire (89e), Zineb Redouani aggrave le score en marquant un troisième but sur penalty en faveur du onze marocain. Durant ce match, la joueuse de l'AFAK Relizane, Bouhani, s'est blessée sur une action anodine et a dû être transportée à l'hôpital pour être plâtrée.

Pour le moment la durée de son absence n'est pas encore connue, mais il y a des chances qu'elle ne puisse pas prendre part à la CAN. Les sélections algérienne et marocaine disputeront un second match amical lundi. L'équipe algérienne dirigée par la sélectionneuse Radia Fertoul prépare la phase finale de la coupe d'Afrique des nations CAN-2018 prévue au Ghana

du 17 novembre au 1er décembre prochain.

Les Algériennes s'étaient qualifiées pour la CAN 2018 en dominant l'Ethiopie en aller et retour (3-1, 3-2). Les huit équipes qualifiées pour la CAN féminine sont: le Ghana (pays hôte), l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Cameroun, le Kenya, le Mali, le Nigeria et la Zambie.

Les trois premiers à l'issue du tournoi se qualifieront pour la Coupe du monde 2019 en France. La CAF procèdera, le dimanche 21 octobre à Accra, au tirage au sort du tournoi final.