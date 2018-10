US BISKRA Six mois de suspension pour Farès Benaïssa

La commission de discipline de la LFP a infligé une suspension de six mois, dont trois avec sursis, au président de l'US Biskra, Farès Benaïssa, «pour tentative d'agression envers officiel de match», lors de la rencontre contre le MC Saïda (1-1) disputée le

29 septembre dernier pour le compte de la 8e journée de Ligue 2. Le président de l'USB, qui a été signalé sur la feuille du match et le rapport de délégué «pour avoir eu un mauvais comportement envers l'arbitre directeur devant les vestiaires», devra en outre s'acquitter d'une amende de 80 000 DA. D'autre part, l'USM Alger et le MO Béjaïa, ont été sanctionnés d'une amende de 60 000 DA pour «utilisation de fumigènes». Quant au meneur de jeu du CS Constantine, Abdennour Belkhir, il a écopé d'un match de suspension ferme plus 30 000 DA d'amende.