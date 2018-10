RC KOUBA Merzak Boumaâraf n'est plus

Par Mohamed BENHAMLA -

L'ancien gardien de but du RC Kouba, Merzak Boumaâraf, s'est éteint jeudi à l'âge de 65 ans des suites d'une longue maladie. Ancien gardien de but du RC Kouba dans les années 70 - 80 et entraîneur de plusieurs clubs, le défunt est le frère de l'ancien international du même club, Hocine. Il a été enterré au cimetière de Ben Omar de Kouba. En cette douloureuse occasion, la Rédaction sportive de L'Expression se joint à la peine de la famille du défunt et prie Dieu le Tout-Puissant de l'accueillir en Son Vaste Paradis. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.