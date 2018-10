CENTRES DE FORMATION EN ALGÉRIE Zetchi défend "son" projet

Par Mohamed BENHAMLA -

Selon le président de la Fédération algérienne de football, l'Algérie a besoin de pas moins de 20 centres de formation.

Kheireddine Zetchi continue sa quête pour convaincre les membres de l'assemblée générale de la FAF que les centres de formation qu'il veut implanter à Tlemcen, Taref, Sétif et Ourgla seront d'une grande utilité pour le football algérien. Le président de l'Instance fédérale veut que ses membres votent à l'unanimité pour ses projets, lors de l'AG programmée le 27 du mois courant. A Sétif, il a réuni, jeudi, les membres de l'AG issus de l'est du pays, et a défendu «son» projet. «La première et dernière décision reviendra à l'AG, le 27 octobre prochain. Je suis optimiste quant au fait de voir les membres de ladite AG voter pour ce projet, ce qui va nous permettre de nous lancer très rapidement dans sa réalisation», a indiqué Zetchi. Selon lui, et du moment que «l'Algérie est le plus grand pays africain, elle a besoin de pas moins de 20 centres de formation». «Les jeunes et le football algériens en seront les grands bénéficiaires», dit-il encore.

L'occasion lors de la prochaine AG sera de valider, aussi, l'annulation de la construction de l'hôtel cinq étoiles que le président sortant, Mohamed Raouraoua, allait lancer. «Un centre de formation coûtera 120 milliards de centimes, alors que l'hôtel coûte, à lui seul, 700 milliards de centimes. Faisons la comparaison du coût et de ce que rapporte chacun des deux projets au football algérien avant de voter», appelle Zetchi, qui a annoncé, à l'occasion, que le premier centre de formation au Sud sera implanté à Ouargla. Le responsable de la FAF a été appelé à expliquer les critères de choix de ces quatre wilayas pour la réalisation de ces centres.

Sur ce point, il dira: «C'est parce que les responsables de ces wilayas ont affiché leur bonne intention de contribuer à la formation des jeunes, en mettant à notre disposition notamment, les assiettes de terrain.» Il a indiqué que les jeunes auront, dans ce cas, à effectuer un cursus de formation complet.



«La FAF bénéficiera du transfert de ces jeunes à l'étranger»

Ayant réussi à transférer plusieurs joueurs de l'Académie JMG du Paradou AC vers des clubs étrangers, à l'image de Bensebaini et Attal pour ne citer que ceux-là, Zetchi veut en faire de même avec les jeunes formés dans ces centres de la FAF. «A un stade du cursus, ces jeunes pourront intégrer des clubs algériens de différents paliers. Et à chaque fois que l'un d'entre eux sera transféré à l'étranger, la FAF encaissera une indemnité liée à sa formation», a-t-il détaillé, comme pour dire que ce projet n'est pas commercial, d'autant qu' «il vise à améliorer le niveau du football national dans les années à venir».



«Les clubs peuvent exploiter ces centres»

Outre le fait de permettre aux jeunes de suivre un cursus de formation complet, ces centres pourraient être exploités par différents clubs en période de préparation. «Cela va éviter à ces clubs le recours à des stages à l'étranger, qui coûtent très cher», a annoncé Zetchi.



«Suivons l'exemple de la JSK et de l'USMA»

Récemment, deux clubs de Ligue 1, à savoir la JS Kabylie et l'USM Alger ont lancé le projet de leurs centres de formation. «Je félicite les responsables des deux clubs, qui ont fini par se rendre compte que l'avenir demeure en la formation. J'appelle les autres clubs à suivre cet exemple. C'est la seule issue pour permettre au football algérien de se développer», dit-il encore.



«Ne pas se cacher derrière l'arbitrage»

Outre le sujet concernant la formation, le président de la FAF est revenu sur certains points de l'actualité du football national, notamment l'arbitrage largement contesté par les responsables des clubs ainsi que les entraîneurs. «L'arbitrage algérien nécessite des actions pour améliorer ses performances.

C'est un constat fait depuis plusieurs années. Maintenant, il faudra passer à l'action et éviter de parler sans rien faire. L'évaluation des arbitres se fait par une commission installée spécialement pour cela, et non pas par les responsables des clubs ou leurs entraîneurs.

Ces derniers ne doivent pas prendre l'arbitre pour bouc émissaire et se cacher derrière ses erreurs pour justifier chaque échec.

Nous ne tolérerons plus jamais cela. Même l'entraîneur du Paradou AC, Francisco Chalô, sera convoqué pour s'expliquer après ses déclarations qui ont suivi le match de son équipe face au NAHD. Personne n'est au-dessus de la loi», fait-il savoir concernant ce dossier.



«Le peuple algérien soutient Belmadi»

Zetchi est revenu sur la dernière sortie des Verts face au Bénin, et la défaite par la plus petite des marges. «Ce n'est pas la fin du monde. Il faut apprendre de ce genre de rencontres. Cela ne remet pas en cause les qualités de Djamel Belmadi. Après les deux premiers matchs qu'il a dirigés, j'ai constaté que j'ai fait le bon choix. C'est l'homme de la situation, qui a le soutien de tout le peuple algérien», affirme le président de la FAF, qui souhaite que la qualification à la CAN soit acquise dès le prochain match contre le Togo.