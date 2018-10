HASSAN HAMMAR, PRÉSIDENT DE L'ES SÉTIF "Nous sommes prêts pour Al Ahly"

Par Mohamed BENHAMLA -

Le boss sétifien reste confiant malgré tout

Les Sétifiens s'étaient inclinés (2-0) face aux Egyptiens lors du match-aller de cette demi-finale de la Ligue des champions d'Afrique.

Le match-retour de la demi-finale de la Ligue des champions d'Afrique entre l'ES Sétif et Al Ahly du Caire aura lieu mardi prochain à partir de 20h au stade du 8-Mai 1945. La mission du représentant algérien ne sera pas une sinécure, après la défaite au match-aller en Egypte (0-2). Mais dans la maison sétifienne, tout le monde reste confiant, estimant que les chances y sont pour se qualifier en finale, malgré la difficulté de la tâche. C'est le président du club, Hassan Hammar, qui montre la voie à ses joueurs. «Il est vrai qu'il sera difficile de remonter ce retard de deux buts, mais le coup reste jouable. Les joueurs sont prêts à relever le défi et arracher cette qualification pour la finale. Ils ne manquent de rien et sont pleinement concentrés sur leur mission», a déclaré le boss sétifien sur les ondes de la Radio nationale. Et d'ajouter: «Tout le monde constate qu'une grande détermination se dégage du groupe, et c'est un point très important. Les joueurs croient en leurs chances et promettent de se donner à fond pour ravir les supporters algériens en général et sétifiens en particulier». Pour sa part, le capitaine et maître à jouer des gars des Hauts-Plateaux, Abdelmoumen Djabou, abonde dans le même sillage: «Au match-aller, c'est le manque d'expérience de plusieurs éléments qui nous avait joué un mauvais tour. Nous avions mal abordé la première mi-temps avant de retrouver notre niveau en seconde période. Ce mardi, nous aurons l'avantage d'évoluer chez nous et devant notre public, c'est donc à nous de faire le nécessaire. Nous gardons nos chances intactes pour renverser la situation». «Moumouche» veut mettre son expérience au profit des jeunes de son équipe. «Au Mondial du Brésil, j'avais trouvé des joueurs d'expérience, tel que Bougherra, qui m'avait orienté, me permettant de bonnes prestations.

Je tâcherai d'en faire de même avec les jeunes de notre équipe, dès ce match face à Al Ahly», promet-il. «Dans ma carrière, j'ai pris part à de grandes compétitions et gagné plusieurs titres. Il me reste cette Ligue des champions que je veux remporter cette année pour participer au Mondial des clubs», a conclu le capitaine sétifien, dans une déclaration accordée au site de la FIFA. De son côté, l'entraîneur français d'Al Ahly, Patrice Carteron, a affirmé qu'il craint la pression du public sétifien, ce mardi, appelant ses joueurs à bien gérer cela. «L'ES Sétif est une équipe qui a une grande popularité et qui a plusieurs milliers de fans. J'ai eu déjà une expérience face à cette équipe lorsque je dirigeais le TP Mazembe. Il y aura beaucoup de monde au stade. On doit bien gérer cette pression», a-t-il déclaré. Il dira encore: «On aura deux buts d'avance, mais on n'est pas encore qualifié. C'est vrai que nous allons à Sétif avec un avantage, mais j'estime que nous devons sortir le grand jeu pour repartir avec la qualification».

Ce match sera arbitré par le Sud-Africain Victor Miguel de Freitas Gmes, assisté de ses deux compatriotes, Zakhele Thusi Siwela et Johannes Sello Moshidi.