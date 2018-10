DES RÉSERVES DE LA GAMBIE CONTRE UN JOUEUR TOGOLAIS Profitable à l'Algérie?

Par Saïd MEKKI -

Le défenseur togolais, James Olufade, à droite

Reste à savoir quand la CAF étudiera cette affaire: avant ou après le match Togo - Algérie.

La Fédération gambienne de football (GFF) vient de formuler des réserves contre le défenseur togolais, James Olufade, «qui serait inéligible car de nationalité nigériane». Pour les responsables de la fédération gambienne, le latéral gauche des Eperviers serait de nationalité nigériane et serait apparu comme tel sur le site de la Confédération africaine de football (CAF) lors de son enregistrement dans une compétition en 2016, sous les couleurs de New Stars de Douala (Cameroun). Cette nouvelle affaire dans les sélections africaines après celles des falsifications des licences, est à même de se répercuter positivement sur la sélection algérienne de football. En effet, si cette information s'avérait fondée, la sélection algérienne, qui doit effectuer un périlleux déplacement au Togo le mois prochain afin de rencontrer la sélection nationale de ce pays pour les qualifications de la CAN 2019, serait la grande bénéficiaire. Pour bien comprendre la situation, il est utile de rappeler d'abord qu'à l'issue de la 4e journée des éliminatoires de la CAN-2019, l'Algérie et le Bénin sont en tête du groupe D, devant le Togo (5 pts). La Gambie ferme la marche (2 pts). Cette dernière sélection avait perdu son dernier match contre ces mêmes Togolais

(1-0). A l'issue de ce match, donc, et selon la fédération gambienne, son homologue togolaise n'aurait pas respecté les critères nécessaires pour que le joueur de 24 ans puisse changer de nationalité sportive. Il est utile de rappeler également au passage que le joueur en question est apparu pour la première fois sous les couleurs du Togo en septembre dernier face au Bénin (0-0), avant de prendre part au match nul (1-1) entre les Scorpions et les Eperviers le 12 octobre à Lomé pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN-2019, mais il était resté sur le banc lors de la manche-retour remportée par les hommes de Claude Le Roy mardi dernier à Banjul. Si les Gabonais obtiennent gain de cause, ce seront eux qui comptabiliseront 5 points et les Togolais resteront à 2 seulement.

Là, c'est tout bénéf pour les Verts, car rencontrer une équipe avec seulement 2 points et à deux journées de la fin de la phase des poules est une situation très difficile pour que les Togolais puissent se qualifier à la phase finale. De ce fait, le match contre les Eperviers, prévu le 16 novembre prochain à Lomé, serait bien facile pour les Verts surtout sur le plan psychologique, d'autant que les joueurs et le sélectionneur national, Djamel Belmadi, sont décidés à se racheter auprès de leurs fans après leur dernière défaite en déplacement face au Bénin. Le dernier match des Verts dans cette poule serait contre la Gambie et il est prévu en mars de l'année prochaine. Lors de la prochaine journée prévue entre le 16 et le 18 novembre, le Togo accueillera l'Algérie et le Bénin se déplacera à Banjul pour affronter la Gambie.

Toujours est-il que les deux premiers du groupe se qualifieront pour la CAN-2019. Reste à savoir quand la CAF étudiera cette affaire: avant ou après le match Togo - Algérie. C'est d'importance pour les Algériens avant ce déplacement difficile à Lomé dans un peu moins d'un mois. Affaire à suivre...