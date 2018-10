CHAMPIONNAT ARABE DE TENNIS DE TABLE L'Algérie confirme sa participation

Plus de 34 équipes issues de 12 pays dont l'Algérie ont confirmé leur participation au championnat arabe de tennis de table prévu au Palais des sports d'El Menzah (Tunis) du 2 au 8 novembre prochain. Outre l'Algérie et la Tunisie (pays hôte), la 30e édition du championnat arabe de tennis de table verra la participation des représentants de 10 autres pays: l'Irak, le Koweït, le Liban, la Libye, le Qatar, la Palestine, le Maroc, l'Egypte, le Soudan et le Bahreïn, selon la secrétaire générale adjointe de la Fédération tunisienne de tennis de table, Faten Tebbina citée par l'agence TAP. La réunion technique et le tirage au sort auront lieu le 1er novembre prochain, a encore précisé Tebbina, faisant remarquer que la réglementation en vigueur permet aux équipes de faire participer deux joueurs étrangers.