CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DES CLUBS DE HANDBALL Le GSP débute par une victoire

Le GS Pétroliers, représentant algérien à la 40e édition du championnat d'Afrique des clubs champions de handball, qui se déroule jusqu'au 28 octobre à Abidjan (Côte d'Ivoire), a entamé victorieusement sa campagne en s'imposant vendredi face à la JSK de la RD Congo (21-18), dans le cadre de la 1re journée (Gr.B). Les Pétroliers enchaîneront demain en affrontant les Egyptiens du Zamalek (tenant) dans un duel au sommet (19h, algériennes), avant de boucler le premier tour mercredi face aux Marocains du Raja Casablanca (17h, algériennes). Dans le groupe A, le club égyptien d'Al-Ahly a disposé de son homologue camerounais de FAP (24-17). Cette poule comprend également Phoenix (Gabon), Red Star (Côte d'Ivoire) et l'USFA (Burkina Faso). A l'issue de la phase de poules, les quatre premiers de chaque groupe se qualifieront aux quarts de finale, prévus le 25 octobre. Les demi-finales et la finale sont prévues, respectivement, les 26 et 28 octobre.