LIGUE 2 MOBILIS - 11E JOURNÉE Le leader accroché à El Harrach

Le MCE Eulma a réussi une des meilleures opérations de la 11e journée de Ligue 2, en s'emparant provisoirement de la deuxième place au classement général, avec 19 points, après sa victoire contre l'Amel Boussaâda (1-0), au moment où le leader, l'ASO Chlef, s'est contentée d'un nul vierge chez l'avant-dernier, l'USM Harrach.

C'est l'attaquant Yacine Guenina qui a offert cette précieuse victoire au MCEE, grâce à laquelle il revient à une longueur du leader chélifien, qui cependant compte un match en moins chez la JSM Skikda.

Toujours est-il que l'ASO a raté une très bonne occasion de prendre le large, s'il avait réussi à mieux vendanger des malheurs du club harrachi, qui ne compte aucune victoire depuis l'entame de la saison, tout comme les autres mal classés d'ailleurs, en l'occurrence, le RC Kouba et l'USM Blida.

Ces derniers, à l'instar de l'USMH, continuent à broyer du noir, puisque le RCK s'est incliné (2-0) chez le RC Rlizane, alors que l'USMB s'est faite battre, par le même score chez la JSM Skikda.

Les buts du RCR ont été inscrits par Zidane (71') et Chadli (78'), alors que les Skikdis l'ont emporté grâce aux réalisations de Messaoudène (18') et Youcef-Khodja (31').

Des victoires importantes, car si elles enfoncent un peu plus le Raed et l'USMB dans les abysses du classement, elles procurent une grosse bouffée d'oxygène aux vainqueurs, puisque la JSMS grimpe provisoirement à la 12e place, avec 12 unités, au moment où le RCR se positionne dans une place encore plus confortable dans le haut du tableau.

Il est désormais 5e avec 15 unités, ex aequo avec l'ES Mostaganem et l'USM Annaba. Ces derniers comptent cependant un match en moins, puisque leurs matchs de la 11e devaient se jouer hier.