MANCHESTER CITY Les Citizens prêts à casser leur tirelire pour de Jong

Pour Pep Guardiola, enrôler un milieu de terrain reste une priorité.

On le sait, Pep Guardiola souhaitait renforcer son entre-jeu l'été dernier, notamment pour soulager Fernandinho. Longtemps, on a cru que le milieu du Napoli Jorginho allait rallier Manchester City. Mais finalement, ce dernier a opté pour Chelsea et a préféré rejoindre son entraîneur à Naples Maurizio Sarri. Pris de cours dans ce dossier, le champion d'Angleterre n'a pu réagir et n'a donc pas pu se renforcer à ce poste. Mais pour Pep Guardiola, enrôler un milieu de terrain reste une priorité. Et si City ne devrait pas bouger à ce niveau lors du mercato d'hiver, sauf coup dur, l'été prochain semble être le créneau idéal pour boucler ce dossier. Selon les informations du Daily Mail, le technicien espagnol aurait jeté son dévolu sur le jeune milieu de terrain de l'Ajax Frenkie de Jong (21 ans). L'international hollandais attise les convoitises des plus grands clubs européens dont le FC Barcelone. Le natif d'Arkel ne s'en est pas caché, il souhaite s'envoler vers d'autres cieux l'été prochain et découvrir un nouveau championnat. A plusieurs reprises, les Citizens ont supervisé l'international hollandais, et ces derniers ont été conquis par ses performances sur le terrain. Mais l'Ajax va se montrer gourmande dans ce dossier et réclamerait plus de 70 millions d'euros pour lâcher son joyau. Une somme censée freiner les ardeurs des plus grosses écuries européennes. Manchester City cassera-t-il une nouvelle fois sa tirelire l'été prochain? Les pensionnaires de l'Etihad Stadium n'ont pas hésité à le faire avec Riyad Mahrez en déboursant plus de 67 millions d'euros pour l'international algérien l'été dernier. Autre piste activée en cas d'échec sur le dossier de Jong, celle menant à Wolverhampton et Ruben Neves. Le joueur portugais reste très apprécié également par Pep Guardiola. Manchester City devrait donc se montrer très actif dans les prochains mois sur le marché des transferts.