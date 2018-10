MANCHESTER UNITED Les Mancuniens à l'amende

L'UEFA a condamné Manchester United à une amende de 15 000 euros après le retard du coup d'envoi du match contre Valence (0-0), causé par les embouteillages dans les rues de la ville anglaise, lors de la 2e journée de Ligue des champions, le 2 octobre. Dans le détail, l'instance européenne du foot a condamné United à une amende de 5 000 euros pour l'arrivée tardive du bus et de 10 000 euros supplémentaires pour le coup d'envoi en retard, tandis que l'entraîneur José Mourinho a reçu un avertissement. Manchester United est arrivé à Old Trafford moins de 45 minutes avant le coup d'envoi et a dû demander à l'arbitre slovène Slavko Vincic de retarder le début du match de cinq minutes. Mourinho a imputé le retard à la police de Manchester pour ne pas avoir fourni d'escorte au bus. Mais des responsables de la police ont déclaré que le club savait à l'avance qu'aucun service de ce type ne serait fourni et qu'il avait le temps de prendre les dispositions nécessaires.