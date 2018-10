REAL MADRID Le vestiaire s'oppose à l'arrivée d'Antonio Conte

Le président merengue songerait à se séparer de Julen Lopetegui et aurait contacté Antonio Conte, lui demandant s'il était disponible et enclin à prendre en main le destin de la Maison Blanche.

Annoncé comme le favori pour succéder à Julen Lopetegui en cas d'éviction de ce dernier, Antonio Conte a peu de chances de débarquer sur le banc du Real Madrid. Le vestiaire madrilène s'opposerait à sa venue. Depuis quelques semaines, le Real Madrid enchaine une série de mauvais résultats. Sur leurs quatre dernières rencontres (toutes compétitions confondues), les Madrilènes n'ont enregistré aucune victoire et ne sont pas parvenus à inscrire le moindre but. Une situation qui assombrit le tableau du club ibérique et Florentino Pérez souhaite rapidement mettre fin à l'hémorragie. Le président merengue songerait à se séparer de Julen Lopetegui et aurait contacté Antonio Conte, «lui demandant s'il était disponible et enclin à prendre en main le destin de la Maison Blanche», a annoncé le Corriere dello Sport. Mais, il est peu probable de voir le tacticien italien prendre les rênes du triple vainqueur consécutif de la Ligue des Champions. Selon les informations de la Cadena SER, le vestiaire madrilène n'apprécierait pas ses méthodes de travail et s'opposerait à sa venue. Le média espagnol explique que lors de la démission de Zinedine Zidane en mai dernier, les joueurs merengue en grande partie ont refusé l'arrivée de l'ancien technicien de Chelsea. Difficile donc d'imaginer un retournement de situation cette saison.