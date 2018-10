RENAULT Hülkenberg positive l'arrivée de Ricciardo

Daniel Ricciardo a signé chez Renault au grand bonheur de Nico Hülkenberg qui s'est montré impatient de faire équipe avec le pilote australien. «Si je suis effrayé par l'arrivée de Ricciardo? non pas du tout. C'est génial pour l'équipe. Il peut nous apporter beaucoup de ses années Red Bull. Je n'y vois que du positif. C'est très bien pour l'équipe. Et pour moi c'est un défi. Je suis impatient de travailler avec lui. (...) Je n'ai pas peur de Daniel. Je suis plutôt rapide moi aussi. Et je ne crois pas qu'on va le favoriser. Nous formons un beau duo qui donne une belle image de Renault.» a confié Nico Hülkenberg lors d'un entretien paru dans les colonnes de L'Equipe hier.