VETTEL PENALISE DE TROIS PLACES SUR LA GRILLE DU GP DES ÉTATS-UNIS "Le règlement manque de bon sens"

Nouvelle boulette du pilote allemand

La pénalité de trois places infligée à l'Allemand ne constitue pas vraiment une situation idéale avant la course d'aujourd'hui.

Pénalisé de trois places sur la grille, Sebastian Vettel peine à comprendre sa sanction, lui qui estime avoir suffisamment ralenti au moment du drapeau rouge lors des EL1 du Grand Prix des États-Unis 2018 de F1.

La pénalité de trois places infligée à l'Allemand pour ne pas avoir suffisamment ralenti sous drapeau rouge ne constitue pas vraiment une situation idéale avant la course d'aujourd'hui, et alors que Lewis Hamilton dispose d'une première occasion de remporter le championnat.

Et forcément, cette sanction a du mal à passer auprès du pilote Ferrari qui, à la question de savoir s'il avait suffisamment ralenti, a répondu de but en blanc: «Oui. Les commissaires ont été très précis, ils ont dit qu'il m'avait fallu 27,7 secondes pour ralentir.» «J'ai vu le drapeau rouge, j'ai ralenti de façon significative.

Ils ont trouvé que ça m'avait pris trop longtemps. Je trouve ça très simple. Peut-être qu'il y a eu un problème avec le timing, avec le système, je ne sais pas. J'ai ralenti, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire.» «Il devrait y avoir du bon sens avec les règles que nous avons. J'ai bel et bien ralenti.

Les règles sont claires, mais c'est la première fois que nous avons ce cas de figure sous la pluie, où le temps à atteindre est beaucoup plus bas.

Donc il faut littéralement s'arrêter à 40-50 km/h pour descendre le delta, ce que je devrais probablement faire la prochaine fois». «Mais à mon avis, ce n'est pas la bonne chose à faire.

S'il y a une voiture juste derrière vous, elle pourrait vous percuter. Mais c'est plus important que de ne pas avoir de pénalité».

Il est à noter qu'aucun autre pilote n'a été pris en excès de vitesse lors de la même séance. Au-delà de la question du drapeau rouge, la performance des Ferrari n'a pas impressionné lors des séances du jour et Vettel ne se montre pas très optimiste: «Je pense que nous avons eu assez de tours et je pense qu'il est clair que nous n'avons pas été compétitifs aujourd'hui. Il nous manque pas mal de performance».