ELLE PARTAGE TOUJOURS LA PLACE DE LEADER AVEC LA JSK L'USMA rate une grosse aubaine

Par Mohamed BENHAMLA -

L'USMA, qui a encore un match en moins à disputer face à l'ES Sétif, occupe la première place du classement en ex æquo avec la JSK. Les deux équipes totalisent 23 points.

Outre les match MC Oran - JS Kabylie et NA Hussein-Dey-CR Belouizdad, deux autres rencontres ont eu lieu en fin d'après-midi du vendredi.

La JS Saoura recevait le Paradou AC alors que l'USM Alger se rendait chez l'USM Bel Abbès dans un match en retard. Les Sudistes ont été accrochés à domicile par les Paistes (2-2) au stade 20-Août de Béchar. Les locaux ont ouvert le score peu avant la mi-temps grâce à Bouladouidet (43'), avant que les Algérois égalisent à la 55' par Bouabta et prendre l'avantage sur un but signé Zorgane (82'). Djalit, quatre minutes plus tard, a remis les pendules à l'heure. A la fin de la rencontre, l'entraîneur adjoint de la JSS, Karim Zaoui, n'a pas été tendre avec l'arbitre de la partie, Arab. Pour lui, ce dernier «est venu pour une mission qu'il a accomplie avec brio». «Il nous a privés d'un penalty valable, que tout le monde a vu sauf lui.

Le défenseur du PAC a bel et bien touché la balle de la main dans les dernières minutes. Son arbitrage vicieux nous a privés d'une victoire certaine», a déclaré Zaoui. Dans l'autre match, comptant pour la mise à jour de la 6e journée, l'USM Bel Abbès et l'USMA n'ont pu se départager et se sont quittées sur un score de parité (2-2). Pourtant, les Algérois ont commencé par mener 2-0 avec deux buts de Oussama Chita (41') et Prince Ibara (69'). Les gars de la Mekerra ont réussi à inscrire deux buts dans le dernier quart d'heure, par l'intermédiaire de Bouda (75') et Benayad (80'). L'USMA, qui a encore un match en moins à disputer face à l'ES Sétif, occupe la première place du classement en ex æquo avec la JSK. Les deux équipes totalisent 23 points. Les Algérois ratent, ainsi donc, une belle aubaine de s'emparer seuls de la place de leader.