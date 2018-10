MC ALGER Signature imminente de Adel Amrouche

Par Mohamed BENHAMLA -

Pour l'heure, le seul problème qui risque de reporter cette date, c'est le fait que le contrat qui lie le technicien en question à la Fédération libyenne n'est encore pas résilié.

Sauf revirement, le MC Alger tient son nouvel entraîneur, qui n'est autre que Adel Amrouche, qui vient de quitter son poste à la tête de la sélection libyenne.

L'accord entre les deux parties a été trouvé, et il ne reste que la signature du contrat, qui devrait avoir lieu au courant de cette semaine. C'est ce que le directeur sportif, Kamel Kaci-Saïd, a annoncé aux joueurs quelques heures avant le match d'hier à Bordj Bou Arréridj face au CABBA en championnat. Après avoir négocié avec Amrouche, KSK a présenté un rapport à cet effet aux responsables de la Sonatrach, et ces derniers lui ont donné le feu vert. Il est à signaler que le prochain coach des Mouloudéens, a accepté de travailler avec les deux actuels membres du staff technique, à savoir l'adjoint Rafik Saïfi et le préparateur physique, Farès Belkhir. Pour l'heure, le seul problème qui risque de reporter la signature du contrat de Amrouche, c'est le fait que le contrat qui le lie à la Fédération libyenne n'est encore pas résilié. Dans ce sillage, il a envoyé un avocat afin de négocier avec les responsables de ladite fédération pour arriver à un accord permettant de mettre à l'amiable un terme à la collaboration entre les deux parties. Dans la maison mouloudéenne tout le monde est unanime à dire que la désignation du successeur de Bernard Casoni, limogé après l'élimination en Ligue des Champions, a pris beaucoup de temps, ce qui s'est répercuté négativement sur le rendement de l'équipe, en témoignent les résultats enregistrés depuis.