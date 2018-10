TOUJOURS INVINCIBLE ET LEADER DU CHAMPIONNAT La jsk ne cède pas le trône

Par Kamel BOUDJADI -

Finalement, le duel MCO - JSK n'a pas donné lieu à un beau football à l'exception du grand fair-play entre les joueurs ainsi que les supporters.

Ils ne sont pas parvenus à reprendre le trône, mais les Canaris restent encore invincibles après 11 journées de championnat. Même le coach Franck Dumas l'a reconnu après le match, les camarades de Benyoucef ont été en dessous de la moyenne face à un MCO qui n'était également pas dans un meilleur état.

L'attaque oranaise, soumise à une surveillance rapprochée de la défense adverse, n'a pas pu concrétiser malgré quelques occasions nettes. L'attaque kabyle, de son côté, n'a pas montré un visage meilleur. Bien au contraire, la rencontre de vendredi en fin d'après-midi confirme de jour en jour l'inutilité des recrutements effectués tambour-battant l'été dernier. On a vu Uche complètement out depuis quelques matchs et d'autres qui ne font pas mieux que la moyenne du championnat. Face au MCO, le milieu du terrain a été inefficace dans la récupération et l'a été d'autant plus avec l'absence de Benaldjia.

Ce dernier, faut-il le signaler, a eu une altercation verbale avec son entraîneur à la mi-temps, lorsque le coach l'a pas autorisé à accéder au vestiaire. Dumas, qui n'a pas aligné ce joueur, a constaté amèrement l'inefficacité du compartiment qui s'est répercuté sur l'attaque devenu obsolète. La seconde mi-temps n'a pas été meilleure. Bien au contraire, les deux équipes jouaient comme si elles s'étaient résignées à défendre les cages au détriment du jeu et du spectacle. En tout état de cause, les Kabyles ont réussi, non pas l'essentiel de ramener trois points, mais de rester invaincus après 11 journées. C'est d'ailleurs la seule consolation de cette journée pour les supporters comme pour le staff technique et la direction.

Rester invincible est très bon pour le moral. Les joueurs qui accueilleront, dans quelques jours, le CS Constantine entreront avec un esprit d'invaincu qui booste incontestablement leurs capacités. Recevoir un CSC, qui veut à tout prix revenir au premier peloton, n'est pas une mission aisée. Bien au contraire, les Canaris auront fort à faire pour décrocher trois points. Les points sont d'une importance capitale dans leur duel avec l'USMA. C'est en effet, les deux clubs qui s'affrontent pour le fauteuil en attendant d'autres rivaux. Après avoir occupé la place toute seule, la JSK s'est faite rattraper par les Usmistes qui ne comptent, bien sûr, pas en rester là. Avec un match de retard encore non joué, les Algérois gardent un véritable joker.

La bataille bat son plein entre les deux équipes même à distance. Cette 11e journée a vu l'USMA rater une victoire dans les dernières minutes de jeu face à l'équipe de l'USM Bel Abbès (2-2). Cette bataille que se livrent les deux équipes donne une allure spéciale au championnat. C'est exactement ce que veulent les supporters de la JSK, qui sont partagés quant à l'idée de jouer les deux matchs, en aller et retour, face à l'USMA, au stade du 5-Juillet. Le président de la JSK, Chérif Mellal, ne voit pas d'inconvénients, mais les supporters en voient quelques-uns.