VICTORIEUX DANS LE DERBY FACE AU NA HUSSEIN-DEY (2-0) Le CR Belouizdad retrouve des couleurs

Les Belouizdadis retrouvent le sourire

Le CR Belouizdad a renoué avec les victoires, vendredi après-midi, en prenant le meilleur sur son voisin et rival, le NA Hussein-Dey (2-0), au stade du 5-Juillet, dans le cadre de la 11e journée du championnat de Ligue 1. Djerrar avait ouvert la marque pour les Belouizdadis, avant que Chattal ne rajoute un deuxième but sur penalty dans les dernières minutes. Une victoire tant attendue par les Belouizdadis, surtout que l'équipe s'est enfoncée dans le bas du tableau, elle qui ne comptabilisait, avant ce match, que 3 petits points. A l'issue de cette victoire, les Rouge et Blanc restent, certes, à la même position de lanterne rouge, mais avec quatre points seulement sur le premier non-relégable, à savoir le Paradou AC. Comme lors des précédents matchs, les Belouizdadis ont montré un très bon visage face au NAHD, mais ont eu, cette fois-ci, plus de réussite face aux buts. «Notre problème a toujours résidé en la dernière touche. Nos joueurs créent des occasions à la pelle, mais n'arrivent pas à les concrétiser. Face au NAHD, cette réussite était bien là et nous espérons que cela sera de même lors des prochaines rencontres», nous a déclaré le coach Lotfi Amrouche à la fin du match. De par les avis unanimes, les joueurs ont affiché une très grande motivation lors de ce derby. Une motivation, selon eux, qu'ils ont tenue surtout de la part de leurs supporters, qui ont envahi les gradins du stade olympique. «Quand vous voyez une équipe qui occupe la dernière place au classement général, jouer avec une présence pareille de ses supporters, vous comprenez qu'il ne s'agit pas de n'importe quel club. Cela vous donne un surplus de motivation pour honorer vos engagements envers le club, mais aussi et surtout avec ses supporters, qui ne sont pour rien dans ce que vit le club», nous a fait savoir, pour sa part, le gardien Lyès Meziane, qui confirme, quant à lui, de match en match. Une victoire qui, certes, est très importante, mais reste insuffisante. Il faudra, ainsi donc, confirmer dès le prochain match face au CABBA samedi prochain au stade du 20-Août. Une rencontre qui sera privée de ses supporters en raison de la sanction du huis clos que lui a infligée la commission de discipline. Par ailleurs, les responsables actuels du Chabab ont démenti formellement les informations ayant circulé, concernant un accord trouvé avec le technicien français, Alain Michel, pour driver l'équipe. Une rumeur qui a amplifié quand Alain Michel s'est présenté au stade olympique pour suivre le match d'avant-hier. Accosté, il dira dans ce sillage: «Je n'ai aucun contact avec le CRB. Je suis venu aujourd'hui (ndlr, vendredi) pour suivre ce débat entre deux équipes que j'ai déjà entraînées, sans plus.» Enfin, il est à noter que les responsables du Groupe Madar ont promis de verser au courant de cette semaine une prime de 25 millions de centimes aux joueurs, après leur dernière victoire. Ils ont promis, en outre, de commencer à régulariser les salaires dans les tout prochains jours, afin de permettre aux joueurs de rester concentrés seulement sur ce qui les attend sur le terrain et leur quête de quitter la zone rouge.