LE MÉDECIN DE GALATASARAY ANNONCE «UNE BLESSURE TRÈS GRAVE» Feghouli forfait face au Togo?

Par Saïd MEKKI -

Une blessure qui inquiète au plus haut point

Son absence pourrait être un peu longue à en croire le médecin de son club, actuel leader du championnat, Yener Ince.

Le milieu de terrain algérien, Sofiane Feghouli, vient de se blesser lors du dernier match de son équipe, Galatazaray, face à Bursasport (1-1), pour le compte de la 9e journée du championnat. Titulaire à l'occasion de cette rencontre, Feghouli a dû céder sa place au bout de 21 minutes de jeu. Il a ressenti des douleurs musculaires à la cuisse droite. Son absence pourrait être un peu longue à en croire le médecin de son club, actuel leader du championnat, Yener Ince. Celui-ci se déclare très inquiet quant à la situation de Feghouli, en annonçant que sa blessure pourrait «être grave». «Même s'il faut attendre un peu pour avoir les résultats des examens, je pense que la blessure de Feghouli est grave, c'est sérieux», a-t-il tenu à préciser. Ce qui est sûr, c'est que quel que soit le degré de cette blessure, même minime, Feghouli serait absent pour le prochain match de son équipe en Ligue des Champions, ce mercredi, face à Schalke. La grande question que se posent les férus des Verts, est celle de savoir si Feghouli pourrait reprendre du service avant la prochain match de la sélection nationale, prévue le 16 novembre prochain à Lomé face au Togo pour le compte des éiminatoires de la CAN 2019. Feghouli avait fourni un très grand match face au Bénin à Cotonou vendredi dernier, malgré la défaite des siens (1-0), ce qui a satisfait autant les fans des Verts que le sélectionneur Djamel Belmadi. Encore faut-il savoir que Feghouli n'est pas titulaire régulier dans son club à cause de ses problèmes avec son coach et ex-sélectionneur de la Turquie, Fatih Terim. Malgré ce manque de temps de jeu, Feghouli a tout de même fourni un excellent match au Bénin. Même si Belmadi lui avait changé de poste en seconde période, il a rempli sa mission convenablement. Il est important de signaler au passage que Feghouli a tellement souffert avec Terim qu'il a senti être poussé vers la porte de sortie lors du dernier mercato estival. Mais, contrairement à ce que tout le monde attendait, «Soso» a préféré finalement rester au club en dépit du fait que Fatih Terim lui a clairement signifié qu'il n'allait pas compter sur lui en tant que titulaire. Ce qui explique, donc, pourquoi le début de la saison a été trop difficile pour notre milieu de terrain. Mais dernièrement, les deux hommes se sont rencontrés et ont débattu du problème de sa titularisation. Et voilà que «Soso» retrouve sa place de titulaire dès le match face à Erzurumspor. Ovationné par le public à sa sortie à la 82', l'Algérien a gagné du terrain sur son coach. Vendredi dernier, il a une fois de plus était titularisé, mais il s'est malheureusement blessé et est sorti avant la demi-heure de jeu. Il faut reconnaître que durant sa carrière et depuis l'année 2008, Sofiane Feghouli n'a vraiment pas été épargné par les blessures, lui qui en comptabilise avec celle de vendredi dernier sa 14eme blessure. Sa plus longue période de convalescence remonte au mois d'octobre 2010 où il a contracté une lacération du ménisque qui a nécessité pas moins de 227 jours de convalescence ratant ainsi 32 matchs. Avant la blessure de vendredi dernier, Feghouli a connu une rupture du muscle de la cuisse le 11 juin 2017 qui a nécessité 76 jours de convalescence ratant par la même 6 matchs. Espérons seulement que cette fois-ci, cette blessure ne soit pas aussi méchante que la présente le médecin de l'équipe turque.