AS MONACO Henry rêvait d'un autre scénario

Pour son premier match à la tête de l'AS Monaco, l'entraîneur Thierry Henry a connu la défaite sur la pelouse de Strasbourg (1-2) samedi pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Avec les nombreux coups durs connus par son équipe sur cette partie avec une boulette du gardien Seydou Sy, la blessure de Radamel Falcao ou encore le carton rouge de Samuel Grandsir, le technicien français a tenté de conserver un discours positif. «Le match aurait pu basculer de notre côté. Ce n'est bien évidemment pas le scénario rêvé. Le premier but encaissé

a changé la donne. C'était bizarre, j'ai cru, par deux ou trois fois, qu'on allait marquer. Il y a aussi eu ce carton rouge, j'ai un peu tout vécu dans ce match. Mais encore une fois, je retiens le bien. On a essayé de jouer à 10 contre 11, on a su se procurer des occasions. Je suis obligé d'être positif», a insisté Henry face à la presse. Actuellement 19e au classement, Monaco doit rapidement renouer avec le succès après une série de 11 matchs sans victoire toutes compétitions confondues.