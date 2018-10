COUPE D'AFRIQUE «SILVER CUP» DE RUGBY L'EN décroche son ticket pour la "Gold Cup"

La sélection algérienne de rugby a décroché sa qualification à la «Gold Cup», premier palier de la coupe d'Afrique des nations (CAN), en s'imposant devant son homologue zambienne sur le score de 31 à 00 (mi-temps: 17-00), en finale de la «Silver Cup» disputée samedi à Mufulira (Zambie). Grâce à ce succès, le XV algérien jouera la saison prochaine la CAN «gold» et aura l'honneur de disputer les qualifications africaines de la Coupe du monde 2023. Pour rappel, la «Gold Cup» est composée de six nations cette année. Il s'agit de la Namibie, du Kenya, de l'Ouganda, du Zimbabwe, de la Tunisie et du Maroc.