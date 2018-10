FC BARCELONE Pas de clasico pour Messi

Les images de «Léo» se tordant de douleur et finalement remplacé par Dembélé après une dizaine de minutes de tergiversations ne laissaient que peu de place au doute.

Une très mauvaise nouvelle pour le Barça. Le club catalan a payé très cher son succès face à Séville qui lui offre les commandes de la Liga (4-2). Messi s'est en effet cassé le bras et manquera donc les trois prochaines semaines de compétition. Les images de Lionel Messi se tordant de douleur et finalement remplacé par Ousmane Dembélé après une dizaine de minutes de tergiversations ne laissaient que peu de place au doute. Et si le Barça a finalement validé son succès sans son numéro 10 après le quart d'heure de jeu (4-2), reprenant au passage la première place (devant Alaves, la surprise de ce début de saison). Pendant ce temps, l'Argentin a filé au centre médical de la Ciutat Esportiva San Joan Despi pour passer des examens qui ont révélé une fracture nette du bras droit. Ricard Pruna, le médecin en chef du Barça, est venu pour confirmer la nouvelle et le communiqué du club est sans appel. «Il est évident que ce sera une absence notable. On sait ce qu'il nous apporte. On sait ce que pensent les adversaires quand Leo joue. On va se préparer à cette absence», a reconnu Ernesto Valverde en conférence de presse. Messi va manquer des rendez-vous de grande importance. A commencer par le clasico de la semaine prochaine face à un Real Madrid à l'arrêt. Mais ces duels directs n'ont rien à voir avec la forme du moment et c'est forcément un gros coup dur. L'Argentin va également manquer à l'appel en Ligue des champions avec les deux duels en perspective face à l'Inter Milan. Au total, il devrait manquer 6 rencontres de suite.