FORMULE 1 Bottas et Ocon ont échappé à une sanction

Tous les deux ont été convoqués pour une infraction à l'article 27.4 du Règlement sportif de la Formule 1.

Les commissaires ont ouvert une enquête à l'encontre de Valtteri Bottas et Esteban Ocon après les qualifications du Grand Prix des États-Unis, les deux pilotes ayant été trop lents dans leur tour de rentrée au stand en Q3. Tous les deux ont été convoqués pour une infraction à l'article 27.4 du Règlement sportif de la Formule 1. Néanmoins, après avoir analysé la situation et entendu le pilote Mercedes et le pilote Force India, les commissaires ont décidé de ne pas leur infliger de sanction. L'un et l'autre avaient dépassé le temps maximum spécifié entre les deux lignes de Safety Car, mais l'enquête a conclu qu'aucun d'entre eux n'avait «ralenti inutilement ou d'une manière qui a nui à un autre pilote». Valtteri Bottas conserve donc la troisième place sur la grille de départ à Austin, et Esteban Ocon la sixième. Pénalisé de trois places pour une infraction sous drapeau rouge en essais libres, Sebastian Vettel aurait pu être le grand bénéficiaire de la situation en cas de sanction, mais il partira bel et bien cinquième.

S'il veut retarder l'échéance d'un sacre mondial pour Lewis Hamilton, le pilote Ferrari ne doit pas perdre plus de sept points sur son rival au terme de la course, dont le départ sera donné ce soir à 20 heures.