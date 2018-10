JUVENTUS CR7 puissance 400

Titulaire avec la Juventus samedi, Cristiano Ronaldo a une nouvelle fois fait parler la poudre. Seul au second poteau après un cafouillage dans la défense du Genoa, le Portugais a ouvert le score pour les Bianconeri (18'). CR7 a ainsi inscrit son cinquième but en Serie A cette saison. En plus de gonfler ses statistiques personnelles, le Portugais est entré un peu plus dans l'histoire. En effet, avec cette réalisation, l'ancien joueur du Real Madrid est devenu le premier joueur à atteindre les 400 buts inscrits dans les 5 grands championnats européens.