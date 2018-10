LIGUE 2 MOBILIS - 11ÈME JOURNÉE Le WAT rejoint le MCEE à la deuxième place

Vendredi, les Eulmis s'étaient imposés (1-0) face à l'A Boussaâda, au moment où le leader, l'ASO Chlef, s'était contenté d'un nul vierge chez l'avant-dernier, l'USM Harrach.

A l'issue de la 11e journée du championnat de Ligue 2, le WAT et le MCEE comptent 19 points, ce qui les place à une longueur du leader chélifien, qui, cependant, compte un match en moins.

De son côté, l'ES Mostaganem s'est neutralisée avec l'US Biskra dans un match complètement fou, qui a connu plusieurs rebondissements, puisque, après avoir concédé l'ouverture du score devant Adouane (35'), l'équipe locale a réussi à égaliser par Benmeghit (45'). Quoique, l'ESM a vite fait de retomber dans ses travers, en encaissant un autre but, signé Benachour (69'), et Amrani a sauvé les meubles en égalisant à la 90'. Même cas de figure à Saïda, où le MCS local a commencé par concéder l'ouverture du score devant Karim Baïtèche (49'), avant de se révolter en toute fin de match et de remporter un précieux succès, qui ne semblait plus évident. Le vieux briscard Cheikh Hamidi a montré la voie en égalisant à la 88', avant que son coéquipier Bakhouche ne finisse le boulot, en doublant la mise dans le temps additionnel (90'+2).

Un peu plus tôt dans l'après-midi, le nouveau promu NC Magra avait disposé de l'ASM Oran (2-0), grâce à des réalisations signées Boulanseur (58') et Ziouèche (77').