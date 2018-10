ANCIEN DÉFENSEUR DU MCA ET DE LA DNC Saou Mekidèche tire sa révérence

Par Mohamed BENHAMLA -

L'ancien défenseur central du MC Alger des années 1960-1970, Saou Mekidèche, est décédé hier des suites d'une longue maladie, à l'âge de 74 ans. Il a avait débuté sa carrière à l'USM Sétif, avant de passer par le MC Alger et la DNC, avec laquelle il avait remporté comme coentraîneur, avec Mokrane Oualiken, la coupe d'Algérie en 1982. En cette douloureuse occasion, la rédaction sportive de L'Expression se joint à la peine de la famille du défunt et prie Dieu le Tout-Puissant de l'accueillir en Son Vaste Paradis. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.