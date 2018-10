TROISIÈME BUT DE MAHREZ EN PREMIER LEAGUE "C'est encourageant"

Par Mohamed BENHAMLA -

L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a décidé de titulariser son attaquant algérien, Riyad Mahrez, contre Burnley. Une rencontre qui a vu les Citizens l'emporter sur le score sans appel de (5-0) avec un Mahrez des grands jours, lui qui a été désigné homme du match. Très à l'aise et mis en confiance, l'international algérien a multiplié les centres enroulés ou les transversales vers Sané, prenant même parfois le jeu à son compte en s'aventurant dans l'axe. Ceci, avant que ne vienne la 83' et ce chef-d'oeuvre de Mahrez, qui parvient à trouver le chemin des filets. Il a pivoté et envoyé une balle enveloppée dans la lucarne droite de Joe Hart. Il s'agit de son 3e but en Premier League qui en appellera certainement d'autres cette saison. A la fin de la rencontre, le joueur algérien, tout heureux, a déclaré: «Marquer des buts est toujours bon pour un joueur, puisque cela le met en confiance. C'est encourageant. Mon but était magnifique, certes, mais je dois vite oublier cela parce que le plus dur est à venir.»