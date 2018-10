LA VIOLENCE FRAPPE ENCORE Stades ou champs de guérilla?

Par Mohamed BENHAMLA -

Plusieurs férus du ballon rond ont déserté les stades indiquant qu'ils ne se retrouvent plus dans ces «arènes», préférant suivre les matchs de leurs équipes à partir du petit écran.

Violence, encore et toujours! A chaque début de saison footballistique en Algérie, tout le monde espère ne plus voir des scènes de violences dans les stades. Mais loin s'en faut. Cela devient ancré et la situation va de mal en pis avec des émeutiers qui ne sont pas prêts à reculer devant rien. Dans les quatre coins du pays, force est de constater amèrement que l'on ne compte plus le nombre de buts marqués dans chaque journée de cham-pionnat ou tour de coupe d'Algérie, mais plutôt de blessés. A chaque occasion, ce fléau est abordé par différents médias. Tout le monde en parle, dénonce, mais à la fin des débats, aucun résultat ou solution n'est donnée. L'on ne fait que constater les dégâts et personne n'est parvenu à mettre le doigt sur les causes du mal. Quelles seront, donc, les mesures à prendre pour éradiquer cela? Nous contenterons-nous, encore une fois, d'ouvrir une enquête dont les résultats ne seront jamais connus? Allons-nous, encore une fois, dénoncer la mort d'homme et tourner la page? Des questions auxquelles seul les responsables du football peuvent répondre, mais ils ne le font pas, pousuivant leur fuite en avant. La violence dans les stades algériens n'est pas un fait nouveau, faut-il le reconnaître. Le championnat algérien, déjà d'un niveau technique tout juste moyen, les stades qui reçoivent les matchs se sont transformés, lors de ces dernières années, en de véritables champs de bataille. A qui la faute? La responsabilité incombe à certains dirigeants qui vendent du rêve. A des entraîneurs qui, après chaque revers, s'en prennent systématiquement aux arbitres pour le justifier. A une Fédération et une Ligue qui auront trop fermé les yeux sur cette violence grandissante jusqu'à ce que la ligne rouge soit franchie avec mort d'homme. La faute incombe, aussi, à une certaine presse, notamment spécialisée, qui, de par ses écrits, incite à la violence, faisant que les rencontres sortent de leur caractère sportif devenant des champs de bataille. A une société, qui, en raison des différents blocages, fait que les supporters font des stades un défouloir où tout est permis au vu et au su de ceux qui sont censés mettre de l'ordre. Pour résoudre cela, il faudra, tout d'abord, examiner le fond du problème et dire que le peuple algérien, dans sa grande majorité, est devenu violent, chose qui peut se faire remarquer dans tous les domaines. Dans le travail, dans la rue et les familles mêmes. Faut-il, donc, s'étonner que nos stades soient le théâtre de véritables champs de guérilla? Non, puisque ce ne sont que les conséquences de notre vraie nature, et c'est là où ça fait le plus mal. Ce qu'il faut faire, dès lors, ce n'est pas de prononcer des sanctions à l'encontre de X ou de Y, mais plutôt de changer la mentalité d'une population - heureusement pas toute - qui va de mal en pis, et qui, faut-il le reconnaître, devient systématiquement violente au point d'arriver à être incontrôlable. Le mal est profond et tout le monde est appelé à s'associer pour nager dans le bon sens. La responsabilité de chacun doit être définie, et celui qui ne peut l'assumer n'a qu'à laisser sa place à un autre. Les vraies valeurs du football sont, hélas, en train de disparaître. Plusieurs férus du ballon rond ont déserté les stades indiquant qu'ils ne se retrouvent plus dans ces «arènes», préférant suivre les matchs de leurs équipes à partir du petit écran. La place est laissée à une frange de supporters qui fait perdre au sport en général et au football en particulier son charme. La sonnette d'alarme est tirée depuis le temps, en attendant une réaction de la part des responsables. Quand? Nul ne le sait encore et la violence a, à cette allure, de beaux jours devant elle dans nos enceintes.