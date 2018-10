RABAH SAÂDANE RÉPOND À KHEÏREDDINE ZETCHI ET DJAMEL BELMADI "Je suis victime d'un complot"

Par Mohamed BENHAMLA -

Nouvelle réplique

A vrai dire, l'affaire du désormais ex-DTN, Rabah Saâdane, avec le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi et le sélectionneur national, Djamel Belmadi, est loin d'être close.

Traité de «traître», «menteur» et «fou» par Zetchi et Belmadi, Saâdane a apporté sa réponse dans une déclaration au site Al Araby. «J'ai été victime d'un complot de responsables à la FAF. Ils ont tout fait pour que je quitte la DTN, après avoir tout planifié pour que je ne participe pas au congrès de la FIFA à Londres», a-t-il indiqué. «Zetchi a prétendu que c'était une erreur administrative, ce qui est faux. C'est plutôt un complot avec certaines personnes. Avant ma démission, j'ai vu des choses bizarres, mais je n'ai pas voulu donner de l'importance. Après, j'ai découvert que ce qui c'était passé n'était que le prélude à un complot pour se débarrasser de moi. Zetchi a esquivé certaines questions pour aborder d'autres sujets qui n'avaient rien à voir. Je me demande aujourd'hui qui est le traître et le menteur? Moi, ou celui qui m'a délibérément privé d'effectuer mon travail. Qui est le traître entre moi et celui qui a entaché l'image de l'Algérie à la FIFA?», enchaîne l'ancien sélectionneur national. Il estime que ceux qui l'ont attaqué, ont voulu juste régler des comptes: «Le peuple connaît celui qui est bon et ceux qui sont mauvais. Quoi qu'ils fassent, ils n'effaceront jamais mon nom de l'histoire du football algérien.» En réponse au sélectionneur national, Djamel Belmadi, qui l'a traité de «fou», Saâdane estime qu'il a été très touché par ces déclarations. «Les déclarations de Belmadi m'ont beaucoup touché pour diverses raisons. La première, c'est que mon problème était avec la FAF et non pas avec lui. De plus, je n'ai pas dit quelque chose de négatif sur lui. Il est victime de son environnement qui l'a induit en erreur. Je ne lui ai jamais incombé la responsabilité de ce qui m'est arrivé, tout le monde peut réécouter ou voir mes déclarations. Je n'ai compris ni ses attaques ni le ton haineux qu'il a pris en parlant de moi. Je n'ai jamais pensé qu'il ressassait encore ce qui s'est passé entre nous en 2004 à Tunis, où il n'avait pas supporté que je le mette sur le banc. D'ailleurs, je n'étais pas la seule personne avec laquelle il ne s'entendait pas. Il faut qu'il sache, qu'il me doit le respect, non pas par rapport à mon âge, mais parce qu'à son âge, j'étais champion d'Afrique et j'avais participé à deux phases finales de Coupe du monde comme sélectionneur. Malgré cela, je lui souhaite la réussite avec les Verts, car il s'agit de notre sélection avant tout». Saâdane s'est dit très déçu par la défaite de l'EN face au Bénin. «Ce sont des choses qui arrivent et la défaite fait partie du jeu. L'Algérie a les moyens de dépasser cette défaite et retrouver la victoire. Je n'ai aucun doute quant à notre qualification à la CAN 2019», dit-il sur ce point. Enfin, et à une question concernant les prestations des joueurs avec leurs équipes respectives et avec la sélection nationale, il dira: «La plupart des matchs se déroulent sur des terrains africains en très mauvais états, ce qui ne permet pas à Mahrez, par exemple, de donner la pleine mesure de son talent et le même niveau qu'avec son club. Il faut rajouter à cela, les conditions climatiques difficiles et la manière de jouer qui est différente en club et en sélection.»