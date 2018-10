LE MATCH CABBA - MCA TOURNE AU VINAIGRE Alerte rouge!

Par Saïd MEKKI -

Des images que personne ne veut plus voir

Tout a commencé avec cette ruée de l'ex-gardien de but du MCA, actuellement au CABBA, Faouzi Chaouchi.

En voyant ce qui s'est passé samedi soir à Bordj Bou Arréridj en matière de violence, on reste non seulement sidéré et pantois, mais on s'inquiète surtout par la montée de la violence dans notre football. En effet, il ne se passe plus une journée de championnat sans qu'on n'enregistre des scènes de violence faisant tirer la sonnette d'alarme. Et celles qui se sont produites à Bordj Bou Arréridj interpellent tout un chacun à réellement prendre ses responsabilités pour ne point voir le pire se produire. Tout a commencé avec cette ruée de l'ex-gardien de but du MCA, actuellement au CABBA, Faouzi Chaouchi, qui s'en est pris avec certains de ses coéquipiers aux joueurs du Mouloudia avant leur sortie du terrain vers les vestiaires. Les Mouloudéens étaient en train de fêter avec leurs supporters cette courte, mais précieuse, victoire (1-0). Puis, ce sont les stadiers qui interviennent pour s'en prendre également aux Mouloudéens! Ensuite, c'est la rentrée des supporters du CABBA sur le terrain et là, il faut reconnaître que personne ne pouvait maîtriser une telle pagaille inattendue pour un match de championnat où il n'y avait aucun enjeu de taille, à part les trois points.

On est loin des enjeux de la fin de saison, puisqu'on est à quatre journées de la fin de la phase-aller. Ce qui veut dire qu'en dépit de toutes les mauvaises situations, les équipes auront largement le temps de revoir leurs copies pour réaliser de bons résultats et se rattraper. Et c'est justement cet état de fait qui inquiète. Car, en voyant qu'un joueur tel que Abderrahmane Hachoud agressé à l'arme blanche, l'on ne peut dire que l'on a atteint un degré très élevé de violence et tous les voyants sont désormais au rouge. Pourtant, Hachoud était un joueur exemplaire au sein du CABBA et a quitté l'équipe sans aucun problème ni avec les dirigeants ni avec les joueurs et encore moins avec les supporters. C'est d'une gravité telle qu'il faut prendre des sanctions exemplaires à l'encontre des fauteurs de troubles. Il faut signaler que Hachoud n'a pas été le seul touché à l'arme blanche. Il y a eu aussi cinq autres joueurs, dont Arous et Bourdim, selon des journalistes sur place. Il fallait bien voir cette scène des joueurs mouloudéens ne sachant où se réfugier, car étant en plein milieu du stade. Certains, pour ne pas dire la majorité, n'ont pas trouvé mieux que de se cacher au milieu des supporters pour échapper à des agressions caractérisées. Certains n'ont pu rejoindre les vestiaires dès qu'ils ont vu que leurs coéquipiers venaient d'être agressés par des supporters et stadiers locaux.

Plusieurs minutes se sont écoulées avant de voir des supporters rejoindre les joueurs aux alentours des vestiaires où le staff médical s'est chargé des premiers soins. Hachoud raconte: «J'ai été touché à l'arme blanche au niveau de la main. Et je remercie infiniment les supporters qui m'ont aidé à éviter le pire.

Et je tiens finalement à rassurer tout le monde que je n'ai rien de grave.» Heureusement qu'il n'y a pas de blessures graves, mais le mal est bel et bien fait. La violence prend de l'ampleur dans notre football et il y a lieu de bien réfléchir aux prochaines journées et surtout à la fin de saison où les enjeux sont nombreux. Tout un chacun est concerné par la lutte contre ce fléau bien nuisible à la société toute entière. Car, au point où on voit l'ampleur de cette violence qui perdure chaque week-end, il y a bien lieu de s'alarmer.

Que chacun donc prenne ses responsabilités pour éviter le pire. A bon entendeur...