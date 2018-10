CAN 2018 (DAMES) L'Algérie débutera contre le Ghana le 17 novembre

La sélection algérienne de football (dames) entamera la 13e coupe d'Afrique des nations CAN-2018 (17 novembre - 1er décembre), contre le Ghana, pays hôte, selon le programme de la compétition publié hier par la Confédération africaine de football (CAF). L'équipe algérienne, qui a hérité du groupe A, affrontera lors de la deuxième journée le 20 novembre le Cameroun avant de boucler la phase de poules contre le Mali le 23 novembre. Les deux premiers du groupe se qualifieront pour les demi-finales. Le groupe B est composé quant à lui du Nigeria (tenant du titre), de l'Afrique du Sud, de la Zambie et du Kenya qui a été repêché suite à la disqualification de la Guinée équatoriale. Les trois premiers à l'issue du tournoi se qualifieront pour la Coupe du monde 2019 en France. Les Algériennes s'étaient qualifiées pour la CAN-2018 en dominant l'Ethiopie en aller et retour (3-1, 3-2).

Elles effectuent leur retour au rendez-vous continental après avoir brillé par leur absence lors de la précédente édition tenue au Cameroun en 2016.

Les coéquipières de Naïma Bouhani se trouvent actuellement au Maroc pour disputer deux matchs amicaux face à leurs homologues marocaines. Le premier test, jeudi, s'est soldé par une défaite de l'Algérie (3-1), alors que le second devait avoir lieu hier.