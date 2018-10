INCIDENTS DU MATCH CABBA - MCA Plus de 130 blessés enregistrés

131 personnes ont été blessées suite aux violences ayant entaché la fin de la rencontre qui a opposé samedi le CABBA et le MCA au stade du 20-Août 1955 à Bordj Bou Arréridj, dans le cadre de la 11e journée du championnat de Ligue 1.

«Les Urgences de l'hôpital Lakhdar-Bouzidi ont reçu 131 cas dont 55 policiers légèrement blessés qui ont quitté l'hôpital après avoir été pris en charge», a indiqué à l'APS le chef de service des urgences de l'hôpital Lakhdar-Bouzidi de BBA.

Pour sa part, le responsable de la cellule de communication à la direction de la Sûreté nationale de la wilaya, a affirmé qu' «aucune blessure grave n'a été enregistrée parmi les joueurs ou le staff technique des deux équipes», soulignant qu'«aucun joueur n'a été évacué à l'hôpital» et «que le bus transportant l'équipe hôte a quitté le stade sans enregistrer de dépassements». Suite à ces évènements, le directeur général de la Sûreté nationale, le colonel Mustapha El Habiri, a dépêché une commission d'enquête dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj, a indiqué un communiqué de la Dgsn.

La fin de la rencontre CABB Arréridj - MC Alger a connu des actes de violence et d'agressions dont ont été victimes des joueurs du MCA, à l'image de Abderrahmane Hachoud, blessé à la main droite et nombre de supporters de l'équipe hôte.

Des jets de pierres ont éclaté entre les supporters des deux équipes, ayant conduit à l'intervention des services de la Protection civile qui ont transporté nombre de blessés vers l'hôpital.