MANCHESTER CITY Danny Murphy encense Mahrez

L'ancien international anglais, Danny Murphy, est revenu sur la prestation de l'attaquant algérien de Manchester City, Riyad Mahrez, face à Burnley à pour le compte de la

9e journée de la Premier League dans une intervention dans la célèbre émission de la BBC, Match of the Day. Le consultant sportif anglais a déclaré: «C'est agréable de voir jouer Mahrez avec la confiance et la hargne qu'il a connues l'année où Leicester a remporté la Premier League. En un contre un, il est magique. Il est rapide et il met les défenseurs dans le vent.» L'ancien milieu de terrain de Fulham FC a ajouté: «Tout ce qu'on attendait sur l'action du but et qu'il frappe de cette manière. C'est bien d'être un ailier habile, mais le plus important est la finition.»