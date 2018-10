OGC NICE Attal brille encore

Le latéral droit algérien, Youcef Attal, a, malgré la défaite à domicile de l'OGC Nice, lors du derby face à l'OM, tiré son épingle du jeu. En effet, Atal a obtenu la meilleure note, soit un 6/10, une satisfaction pour le joueur et le staff technique niçois, qui croit en lui. Avec ces dribbles, il a été le joueur le plus en vue du côté de Nice. France Football l'a qualifié de «teigneux et rapide». «Qui de mieux qu'un petit teigneux, rapide, technique, courageux et insouciant pour occuper le poste de piston droit dans un 3-5-2? Question profil, ça colle. Et pour Youcef Atal, tout va presque bien. Car malgré son (gros) retard sur le but de Morgan Sanson (42e), le jeune international algérien fut une nouvelle fois l'Aiglon le plus en vue de la partie. Du feu dans les jambes, de l'abnégation - on l'a vu battre le grand Caleta-Car dans les airs - et quelques percées: Vieira peut compter sur lui sur le long terme. Et s'il va devoir corriger certaines choses, et notamment l'approvisionnement des attaquants dans l'axe et dans la surface, ce sera forcément avec Atal. Le gamin a de l'avenir», pouvait-t-on lire.