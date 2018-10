SERIE A L'Inter remporte le derby sur le fil

Il peut jubiler, Mauro Icardi! Le capitaine de l'Inter, notamment convoité par le Real Madrid et Chelsea, mais qui a fini récemment par manifester son désir de prolonger, a inscrit l'unique but du 169e derby milanais de l'histoire, en Serie A, dimanche soir à San Siro, où son équipe l'a emporté sur la plus courte des marges face à l'AC Milan (1-0). Un but inscrit de la tête par l'Argentin sur un centre de Matias Vecino, à... la 92e minute, et qui doit aussi beaucoup à l'erreur d'appréciation de Gianluigi Donnarumma, auteur d'une sortie complètement manquée. Icardi n'en demandait pas tant pour inscrire son quatrième but de la saison en championnat, lui qui a également trouvé le chemin des filets à deux reprises en Ligue des champions. Il pensait pourtant avoir ouvert le score, à bout portant, dès la 11e minute de jeu, mais voyait cette réalisation logiquement refusée pour une position de hors-jeu. Une mésaventure également vécue par son compatriote Mateo Musacchio, pour la même raison (42e). Grâce à ce court mais précieux succès, les Intéristes, qui vont affronter le Barça mercredi, grimpent sur la troisième marche du podium, mais ont perdu Radja Nainggolan sur blessure, le milieu de terrain belge, touché à la cheville, ayant dû abandonner ses partenaires dès la demi-heure de jeu.