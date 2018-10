USM BEL ABBÈS L'arrivée de Youcef Bouzidi se précise

L'entraîneur Djamel Benchadli n'a pas trouvé un accord sur le plan financier avec la direction de l'USM Bel Abbès, qui se dirige vers la nomination de Youcef Bouzidi à la barre technique de son équipe première.

Le président Abdelghani El Hannani a rencontré dimanche le coach Benchadli, qui était pressenti la semaine passée pour prendre en main les affaires techniques du MC Oran, mais le salaire proposé à l'entraîneur n'a pas été accepté par ce dernier.

L'échec des négociations entre les deux hommes ont conduit le boss de la formation de la Mekerra à écarter rapidement la piste Benchadli et lorgner Bouzidi, dont le dernier club entraîné est la JS Kabylie, qu'il avait d'ailleurs sauvée de la relégation tout en qualifiant le club à la finale de la coupe d'Algérie.

Les deux parties ont bien avancé dans les négociations et le technicien est attendu dans les prochaines heures à Sidi Bel Abbès pour finaliser.

L'USMBA est sans entraîneur depuis un peu plus de deux semaines, soit depuis que ses dirigeants ont mis fin aux fonctions de l'entraîneur suisso-tunisien, Moez Bouakez, et ce, quelques mois après sa nomination aux commandes techniques des Vert et Rouge.

Au départ, il était question que Si Tahar Cherif El Ouezzani succède à Bouakez sauf que l'ex-coach du CR Belouizdad a exigé de toucher d'abord les arriérés de ses salaires au titre de la saison passée avant de reprendre en main l'équipe qu'il a menée lors de l'exercice précédent à triompher en coupe d'Algérie.

Après 11 journées de championnat, l'USMBA, qui compte un match en moins, pointe à la 15e et avant-dernière place au classement avec 7 points seulement, et ce, avant quelques semaines de l'entame de sa participation continentale en coupe de la Confédération, et ce, pour la deuxième fois de son histoire.

L'équipe affrontera mardi le DRB Tadjenanet en déplacement pour le compte de la mise à jour de la 11e journée, avant de se rendre à Batna, quatre jours plus tard, pour affronter l'AS Aïn M'lila dans le cadre de la 12e journée.