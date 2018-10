AGEX DU CSA REPORTÉE FAUTE DE QUORUM CR Belouizdad: les supporters montent au créneau

Par Mohamed BENHAMLA -

Le président du Club sportif amateur, Karim Chettouf, a été pris pour cible par les supporters, qui lui ont demandé de faciliter l'arrivée du groupe Madar.

Hier matin, devait se tenir l'Assemblée générale extraordinaire du Club sportif amateur (CSA) du CR Belouizdad au niveau de son siège sis au complexe sportif Aït Sâada à Belouizdad. A l'ordre du jour, entériner la décision de la cessation des 47% des parts du CSA au sein de la SSPA au Groupe Madar Holding. Mais cette AGEx a fini par être annulée, puisque le quorum n'a pas été atteint. Selon la réglementation en vigueur, le prochain rendez-vous se tient quel que soit le nombre des membres présents. Hier, ce rendez-vous a vu la présence d'un grand nombre de supporters, venus parler en tête-à-tête avec les responsables du CSA. Selon ces supporters, les responsables en question «bloquent l'arrivée du Groupe Madar en ne voulant céder que 47% de leurs actions». Le ton est monté entre les deux parties et la situation a failli dégénérer entre les présents, n'était-ce l'intervention des services de sécurité pour disperser la foule furieuse. Le président Karim Chettouf a été pris pour cible par les supporters, qui lui ont demandé de faciliter l'arrivée du groupe Madar ou quitter le CSA pour laisser sa place à d'autres. Chettouf a beau expliquer que c'est le groupe Madar lui-même qui cherche à avoir les 20% des autres actionnaires, comme cela avait été mentionné dans le dernier communiqué du groupe en question.

Les supporters ont menacé de se présenter en grand nombre demain encore, à partir de 14h pour exercer davantage de pression sur Chettouf jusqu'à ce que cette affaire trouve une issue. Sur un autre sillage, nous apprenons que l'entraîneur actuel, Lotfi Amrouche, sera maintenu dans son poste au moins jusqu'à la fin de la phase-aller. Hier, et peu avant le début de la séance d'entraînement au stade de Douéra, il a eu une discussion avec ses dirigeants et ces derniers lui ont fait savoir que tout ce qui se dit ici et là concernant des contacts avec des entraîneurs n'a rien de vrai. «Je suis en poste et ne prête pas attention à ce qui se rapporte concernant mon avenir. Je continue à travailler avec les joueurs en espérant que les résultats vont suivre», avait déclaré Amrouche après la dernière victoire face au NA Hussein-Dey (0-2). Amrouche, faut-il le rappeler, a pris les commandes techniques du Chabab par intérim après le départ de Chérfi El Ouezzani.