MOHAMED ZEROUATI, PRÉSIDENT DE LA JS SAOURA "L'élection de Zetchi à la FAF est illégale"

Par Mohamed BENHAMLA -

Zerouati ne compte pas se taire

«J'ai des papiers ainsi que des enregistrements vocaux qui montrent bien ce qui s'est passé pour que Zetchi devienne président de la FAF», a balancé le responsable du club sudiste.

La commission de l'éthique de la Fédération algérienne de football a suspendu le président de la JS Saoura, Mohamed Zerouati, de toute activité relative au football pour une durée de six mois «avec effet immédiat». Zerouati, qui doit s'acquitter d'une amende de 300 000 DA, est également interdit d'accéder aux vestiaires ainsi qu'au banc des remplaçants. Dès que cette décision a été rendue publique, le concerné n'a pas tardé à réagir, dans la nuit du dimanche, pour dénoncer sa sanction et tirer à boulets rouges sur le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi. «Les sanctions prises à mon encontre sont une grave atteinte à ma personne en qualité de dirigeant de la JS Saoura, à mon équipe et au football dans notre pays. Ces sanctions visent essentiellement à déstabiliser le seul et unique club du Sud évoluant au sein du championnat de la Ligue 1», a déclaré Zerouati. «Ces sanctions prises en mon absence, constituent une entorse au règlement de la FAF, que je dénonce avec fermeté», a-t-il lancé. Mais le responsable du club de Béchar ne s'est pas arrêté là, puisqu'il estime qu'il s'agit d'«un coup monté» contre lui afin, dit-il, de l'empêcher d'assister aux travaux de l'AG de la FAF, programmée le 27 du mois courant. Ceci, ajoute-t-il, puisqu'il comptait, lors de ce rendez-vous, balancer certaines vérités. Et parmi ces vérités, selon lui, l'élection «illégale» de Zetchi à la tête de l'instance fédérale. «Je ne parle pas juste pour parler. J'ai des papiers ainsi que des enregistrements vocaux qui montrent bien ce qui s'est passé pour que Zetchi devienne président de la FAF. Vous, les journalistes, devez enquêter sur ce point», a balancé le conférencier, tenant à rappeler qu'il faisait partie de la commission de candidature lors de l'Assemblée générale élective de la FAF. En réponse à ceux qui l'accusent de faire partie du «clan Raouraoua», Zerouati a indiqué: «Je ne fais partie d'aucun clan. J'ai l'honneur d'être un ami de Raouraoua, mais personne ne me guide ou me dicte ce que je dois faire. Je ne défends que les intérêts de mon club. Zetchi n'a pas à se comparer à Raouraoua.» Le responsable du club sudiste ne compte pas s'arrêter là, puisqu'il a fait savoir qu'il saisira la FIFA dans les jours à venir afin de mettre un terme aux «agissements» des responsables de la FAF. «Déjà que nous n'avons pas un Bureau fédéral pour travailler dans l'intérêt du football national, mais plutôt pour le tourisme. Vous devez savoir que la délégation qui a voyagé au Bénin pour le dernier match de la sélection nationale était composée de 60 personnes», a conclu Zerouati, qui a 10 jours pour déposer un recours. Passé ce délai, aucun appel n'est recevable, selon la commission de l'éthique. M. B.