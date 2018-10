ES SÉTIF - AHLY DU CAIRE, CE SOIR À 20H Impossible n'est pas Sétifien

Par Saïd MEKKI -

Du côté des responsables de l'équipe setifienne, toutes les conditions ont été mises à la disposition du staff technique et des joueurs pour assurer cette qualification à la dernière étape de cette prestigieuse compétition continentale.

Une sacrée mission attend l'Entente de Sétif ce soir sur son terrain du 8-Mai 1945 en accueillant les très expérimentés Egyptiens du Ahly du Caire pour le compte du match-retour de la demi-finale de la Ligue des champions. Le match sera officié par le Sud-Africain Victor Gomez, assisté de ses deux compatriotes, Siwela et Moshidi. Au match-aller disputé en Egypte, les Sétifiens ont perdu 2-0, ce qui veut dire que leur mission est très claire: remonter ce handicap de deux buts et marquer un peu plus sans en encaisser afin de se qualifier à la finale. Du côté des responsables de l'équipe setifienne, toutes les conditions ont été mises à la disposition du staff technique et des joueurs, pour assurer cette qualification à la dernière étape de cette prestigieuse compétition continentale. En raison de l'importance de ce match, les joueurs sont en stage bloqué et loin de toute pression du public. En dépit du cumul des matchs que les joueurs ont enregistré, ils sont décidés à redoubler d'efforts pour passer cet écueil très difficile que constituent les Egyptiens qui sont, depuis avant-hier, à Sétif. Les joueurs du club sétifien affichent une très grande détermination à réitérer l'exploit de 1988, année où l'ESS avait soulevé sa première coupe d'Afique des champions en remontant un retard de deux buts face à cette même équipe égyptienne. Le président de l'Entente de Sétif, Hassan Hamar, s'est déclaré confiant en indiquant: «Je suis persuadé que les joueurs ont les ressources nécessaires pour remonter ce handicap de deux buts face au Ahly et offrir au club sa troisième finale de Ligue des champions de son histoire.», a-t-il confié. Pour le joueur Ferhani, «ce match d'Al Ahly sera le plus difficile de la saison. Ce n'est pas facile de gérer deux ou trois compétitions à la fois puisque cela oblige le coach à effectuer deux ou trois changements pour des raisons évidentes». En effet, le coach Taoussi ne cesse d'appliquer le turn-over pour ses joueurs afin d'assurer de bons résultats aussi bien en championnat, Coupe arabe qu'en cette Ligue des champions. L'international algérien Abdelmoumen Djabou, a pour sa part, affirmé que «la mission est difficile mais pas impossible», assurant que lui et ses coéquipiers sont «prêts à relever le défi et à créer l'exploit». Son coéquipier, Ilyès Sidhoum, verse dans le même ordre d'idées en indiquant que «jouer une finale de Ligue des champions est le rêve de tout joueur. «Une telle opportunité se présente rarement deux fois, c'est pour ça qu'on va tout faire pour réaliser ce rêve et faire honneur au football algérien», a-t-il dit. Pour ce match décisif de la demi-finale, le coach Taoussi enregistre le retour de blessure de l'attaquant Hamza Banouh et peut donc compter sur l'ensemble de son effectif. De son côté, la sélection égyptienne a rejoint notre pays dimanche soir, sous la direction du vice-président du club, Farouk Al Ameri. Les 20 joueurs présents à Sétif sont aussi décidés à préserver leur acquis du match-aller. Bien que le vice-président de l'équipe estime que «le match sera difficile devant une équipe sétifienne bien connue et qui a prouvé qu'elle peut remonter le handicap de deux buts. Mais, précise-t-il, nous sommes là pour tenter de préserver notre avantage et ainsi aller en finale et pourquoi pas arracher ce titre continental», a déclaré le vice-président d'Al Ahly. En tout cas, le match s'annonce bien difficile pour les Sétifiens qui auront une pression énorme sur les épaules et pour qui les premières minutes du match seront très difficiles à gérer. Un but en début de partie serait idéal pour booster les joueurs afin qu'ils rééditent l'exploit de 1988. Et c'est ce qu'espèrent tous les Algériens.