PRÉPARATION DE LA CAN 2018 (DAMES) Victoire de l'Algérie face au Maroc

La sélection algérienne dames de football a battu son homologue marocaine sur le score de 1 à 0, mi-temps (0-0) en match amical disputé ce lundi au Centre national des sports Moulay Rachid de Maâmora (banlieue de Salé-Maroc). L'unique réalisation des algériennes a été inscrite en deuxième période par Djamila Marek (62e).

Il s'agit du deuxième match amical entre les deux sélections après celui disputé jeudi 18 octobre 2018 à Kenitra et remporté par le Maroc (3-1). L'équipe algérienne dirigée par la sélectionneuse Radia Fertoul prépare la phase finale de la coupe d'Afrique des nations CAN-2018 prévue au Ghana du 17 novembre au 1er décembre prochain. Les Algériennes s'étaient qualifiées pour la CAN 2018 en dominant l'Ethiopie en aller et retour (3-1, 3-2). Le tirage au sort de la CAN-2018 effectué dimanche soir à Accra a placé la sélection algérienne dans le groupe A avec le Ghana (pays hôte), le Cameroun et le Mali. Les Vertes entameront le tournoi contre le Ghana le 17 novembre avant d'affronter successivement le Cameroun le 20 et le Mali le 23.

Le groupe B est composé quant à lui du Nigeria (tenant du titre), de l'Afrique du Sud, de la Zambie et du Kenya qui a été repêché suite à la disqualification de la Guinée équatoriale.

Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales. Les trois premiers à l'issue de la CAN2018 se qualifieront pour la Coupe du monde 2019 en France.