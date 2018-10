PSG Un contrat XXL pour Griezmann?

Depuis quelques jours, le feuilleton autour de l'avenir de Neymar semble être reparti de plus belle. En effet, alors que le Real Madrid n'aurait pas abandonné l'idée de recruter le Brésilien, ce dernier souhaiterait désormais faire son retour à Barcelone, selon les médias ibériques. L'été prochain, le PSG pourrait donc perdre Neymar. Et pour l'oublier, le club de la capitale aurait fait de Antoine Griezmann son digne successeur, selon les informations d'El Chiringuito. N'ayant jamais connu la joie d'évoluer dans le championnat de France, Antoine Griezmann pourrait donc le faire avec le maillot du PSG. Et pour cela, Nasser Al-Khelaïfi pourrait mettre les moyens afin que l'attaquant de l'Atletico Madrid cède face aux sirènes parisiennes. Ainsi, comme le rajoute El Chiringuito, un salaire de 35 millions d'euros par saison pourrait ainsi être offert à Griezmann.