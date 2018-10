UN WORKSHOP UNIVERSITAIRE DÉDIÉ AUX JM Création d'une plate-forme d'échange d'idées

La création d'une plate-forme d'échanges d'idées à même de contribuer à la réussite des Jeux méditerranéens (JM) prévus en 2021 à Oran, figure parmi les recommandations majeures émises lundi par les participants à un workshop universitaire dédié deux jours durant à cet événement.

«La proposition consiste en la mise en place d'un forum public à travers les réseaux sociaux à l'effet de favoriser le partage d'idées autour des JM-2021», a précisé le professeur Karima Annouche, la présidente du comité d'organisation de cette rencontre initiée par le département d'architecture de l'université des sciences et de la technologie Mohamed-Boudiaf (USTO-MB). La démarche suggérée par les participants à ce workshop est de «promouvoir l'adhésion citoyenne afin de donner la meilleure efficience possible aux préparatifs engagés en perspective de la manifestation sportive internationale», a expliqué le professeur Annouche. Plusieurs chercheurs universitaires et cadres du secteur économique ont pris part à la rencontre tenue en présence du secrétaire général du Comité d'organisation des JM (COJM), Mohamed Ameur qui a rappelé que son équipe est mobilisée à travers 12 commissions sectorielles.

Le tourisme, le transport et le patrimoine culturel qui sont pris en charge au sein de ces commissions, ont été au coeur des débats du workshop où les intervenants ont notamment insisté sur l'activation des projets lancés dans ces secteurs en raison de leur intérêt par rapport aux JM (accueil et déplacement des visiteurs). Les participants ont plaidé dans ce même contexte pour la mobilisation de toutes les compétences pouvant, par leur savoir-faire, hisser qualitativement l'image de la ville d'Oran au rang des métropoles du Bassin méditerranéen. «Les JM-2021 d'Oran, un préalable au renouveau de la pratique urbaine» a été le thème de ce workshop destiné à «booster la synergie entre tous les secteurs dans le but de réussir les JM-2021 et de pérenniser leur impact positif sur la ville d'Oran», ont souligné les organisateurs.