LE CABBA ÉCOPE DE QUATRE MATCHS À HUIS CLOS La commission de discipline critiquée

Par Mohamed BENHAMLA -

Après les incidents ayant émaillé le match CABBA - MCA, samedi dernier pour le compte de la 11e journée du championnat de Ligue 1, la commission de discipline de la LFP a rendu publiques ses décisions. Le CABBA a écopé de quatre matchs à huis clos, dont deux à l'extérieur, et devra s'acquitter d'une amende de 400 000 dinars. Le gardien de but du CABBA, Faouzi Chaouchi, et celui du MCA, Farid Chaâl, ont écopé chacun de trois matchs de suspension ferme en plus d'une amende de 60 000 dinars pour «provocation d'une bagarre générale». Après la publication de ces sanctions, c'est la commission de discipline qui a été décriée, puisqu'elle est accusée de ne pas appliquer la loi dans toute sa rigueur. En effet, dans l'article 3 du code disciplinaire, d'autres sanctions sont prévues quand il s'agit d'un envahissement de terrain pendant et après le match entraînant des blessures graves aux officiels du match ou aux dirigeants et joueurs adverses, comme cela s'est passé à BBA. Il devait y avoir un match perdu par pénalité pour l'équipe, le CABBA dans ce cas de figure, une défalcation de trois points, huis matchs à huis clos à l'extérieur ainsi qu'une amende de 500 000 DA. Le président du CABBA, Anis Benhammadi, et dans une conférence de presse animée lundi, s'est désolé «de l'exagération et de l'amplification des faits». «En vérité, certains joueurs du MCA se sont dirigés après le match vers leurs supporters et provoqué ceux du CABBA qui ont envahi le terrain. Hachoud en tentant de gravir la clôture aiguisée séparant le terrain des gradins s'est blessé à la main et n'a point été agressé par couteau ou tout autre chose», a indiqué le responsable bordji.