ORGANISATION DES JEUX MÉDITERRANÉENS DE 2021 À ORAN Une influence positive plurisectorielle

«La prochaine édition des Jeux méditerranéens fait d'ores et déjà ressortir son 'influence positive'' plurisectorielle pour la ville d'Oran hôte de cet événement en 2021», a déclaré dimanche le secrétaire général du Comité d'organisation des JM (COJM), Mohamed Ameur. «Les préparatifs des JM-2021 ont impulsé une nouvelle dynamique dans plusieurs domaines de la vie socio-économique à Oran», a affirmé Ameur lors de sa participation à un workshop initié par le département d'architecture de l'université des sciences et de la technologie Mohamed-Boudiaf (USTO-MB). Dans son exposé, le SG du COJM a évoqué différents secteurs tels celui de l'hôtellerie qui vit au rythme d'un chantier d'envergure portant réalisation de 150 établissements. Il a également relevé une dynamique importante au plan de la réhabilitation des sites historiques, touristiques et culturels, en plus de la relance de l'attraction de la ville dans le tourisme, la création d'emploi et la pratique sportive. Les infrastructures majeures dont a bénéficié Oran ont été aussi abordées par Ameur, citant à ce titre le nouveau complexe olympique comportant un stade de 40 000 places et le village olympique doté d'une capacité de 4 500 lits qui répondent aux standard internationaux. Les JM 2021 constituent ainsi «une excellente opportunité pour la relance du développement et la modernisation de la ville d'Oran», a-t-il souligné. «Les JM-2021 d'Oran, un préalable au renouveau de la pratique urbaine» est le thème du workshop qui se tient deux jours durant à l'auditorium de l'USTO-MB en présence de chercheurs universitaires et de cadres du secteur économique. La rectrice de l'USTO-MB, Nacéra Benharrat a mis en relief l'intérêt de cette rencontre en évoquant le rôle sociétal qui incombe à son établissement en plus de sa mission de formation, et ce, conformément aux orientations de la tutelle mettant l'université au service de son environnement socio-économique. De son côté, la présidente du comité d'organisation du workshop a indiqué que cette rencontre vise à «fédérer tous les acteurs clés des JM-2021 pour une coordination efficiente entre tous les secteurs». «L'objectif consiste aussi à dégager des pistes de réflexion sur la stratégie à même d'assurer un impact durable de ces jeux sur la ville d'Oran», a-t-elle fait valoir, signalant que des recommandations en ce sens seront émises lundi à l'issue des débats.

Deux expositions sont organisées en marge de ce workshop dont une animée par une entreprise norvégienne spécialisée dans le revêtement de façade, ayant à son actif plusieurs interventions en Algérie, notamment au niveau de la Grande mosquée d'Alger et au nouveau complexe olympique d'Oran. La deuxième exposition est organisée quant à elle par l'ambassade d'Allemagne suite à sa participation au Salon international des énergies renouvelables tenu du 15 au 17 octobre à Oran. Dédiée à «la transition énergétique allemande», cette exposition sera mise à profit, selon le chargé de communication de l'USTO-MB, Maamar Boudia, pour envisager un partenariat avec une université de ce pays dans le domaine des énergies renouvelables.