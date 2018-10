RÉVÉLATIONS DE FRANCE FOOTBALL SUR LA CORRUPTION DANS LE FOOTBALL ALGÉRIEN Un pavé dans la mare

Par Mohamed BENHAMLA -

L'image du football algérien est sérieusement ternie au niveau international par des révélations choquantes concernant plusieurs cas de corruption.

Alors que le documentaire diffusé par la BBC sur la corruption dans le football algérien n'a pas révélé tous ses secrets, France Football a dévoilé hier de nouveaux chiffres dans un «mode d'emploi». Dans son édition N°3783, le média en question a détaillé les tarifs des victoires et des matchs nuls dans les matchs des Ligues 1 et 2. Des montants faramineux qui dépassent parfois les 58.000 euros. FF a bénéficié d'un accès exclusif aux informations de l'enquête de la BBC, qui ont été transmises à la FIFA, laquelle a saisi sa commission d'éthique et celle de discipline. Il est indiqué, dans ce sillage, qu'au moins un match par semaine est suspecté d'être truqué lors de la seconde moitié de la saison. «Le plus choquant n'est peut-être pas d'ailleurs le nombre de matchs suspectés d'avoir été arrangés - selon nos sources, au moins un par semaine lors de la seconde moitié de la saison dans les deux divisions supérieures de la Ligue algérienne -, mais le fait que tous les acteurs de ce drame savent que ces «arrangements» ne relèvent pas de la fiction, et qu'on en parle même ouvertement entre fans et dans les médias locaux sans que les autorités fassent autre chose que s'en émouvoir, quand elles ne nient pas ce qui est une triste évidence pour tous les autres», regrette le magazine dans un dossier intitulé «Algérie, bienvenue au pays de la corruption». Il est rapporté qu'une victoire à l'extérieur lors d'une rencontre de Ligue 1 coûte ainsi 58.500 euros. Le magazine rajoute qu'un match nul à l'extérieur coûte 14.500 euros tandis qu'un penalty accordé à l'extérieur varie de 7000 à 14.000 euros.



La Ligue 2 offre plus de choix

La corruption en Ligue 2 offre plus de choix aux dirigeants des clubs de football puisque plusieurs cas sont recensés et les tractations commencent dès la phase-aller. Une victoire à l'extérieur coûte ainsi de 6000 à 7000 euros lors de la phase-aller tandis que le tarif peut atteindre 29.000 euros en fin de saison. Le prix du match nul varie également selon la phase-aller ou retour de la saison. «Obtenir un point coûte ainsi 2900 euros au début du championnat tandis que le tarif augmente à 7000 euros en fin de saison», lit-on. FF a précise que ces tarifs lui ont été confirmés par des sources multiples, «et sont connues de tous, y compris de certains fans qui en parlent sur des messageries du type WhatsApp».



Des truqueurs fiers de leur palmarès

FF affirme qu'il s'est basé dans son article sur des témoignages de personnes impliquées dans le processus de corruption, dont elle a préféré ne pas dévoiler les noms afin de garantir la sécurité de ses sources. Comme c'est le cas pour un certain Khaled, «truqueur de matchs, actif depuis 15 ans», qui se dit «fier de son palmarès». Ce dernier a estimé que «tous les présidents sont des voleurs et des escrocs qui se servent de leur position pour faire prospérer leurs affaires». Ou encore cet arbitre qui a rapporté: «J'ai tâché d'éviter ça pendant des années, mais ma carrière n'avançait pas. Aujourd'hui, il me semble qu'être ouvert à la corruption est juste une extension de mon rôle d'arbitre». Khaled a donné l'exemple d'un arbitre, qui, à la base exerce la fonction d'infirmier et qui, dans un laps de temps, «a réussi à acheter une voiture haut de gamme, une villa en Algérie ainsi que d'autres biens à l'étranger».



Comment combiner un match?

Selon les sources de FF, cela débute par un premier contact avec les joueurs, qui sont les acteurs principaux sur le terrain. Un intermédiaire organise une rencontre entre ces joueurs ou un de leurs représen tants avec le responsa ble de l'équipe adverse pour se mettre d'accord sur le montant. Ensuite, il y aura une seconde réunion entre les présidents des deux clubs pour négocier sur le reste des détails de cette combine. Il est ajouté que certains responsables de clubs utilisent même leurs supporters pour menacer les jou dans le cas où ces derniers refusent de rentrer dans ce jeu de combines.

FF a fait remarquer, par ailleurs, que la masse importante d'argent qui circule dans le football algérien ne l'a pas rendu pour autant plus riche. «La situation financière est à ce point critique qu'en juillet 2018, 15 des 32 clubs pros se virent infliger une interdiction de recrutement, leur endettement ayant dépassé le plafond de 10 millions de dinars (73.000 ) mis en place par la Ligue professionnelle», rapporte-t-on encore, en ajoutant que «beaucoup de clubs se refusant à rendre leurs comptes publics, qu'il est presque impossible de déterminer avec précision

quelle est leur surface financière».

«Tout au plus sait-on que l'USM Alger, le mieux loti des seize clubs de l'élite, dépensa 6,5 millions d'euros en 2015, tandis qu'on estime le budget des formations les plus modestes au cinquième environ de cette somme», fait encore remarquer FF.



«Zetchi dans la tourmente»

France Football n'a pas épargné le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi. «Zetchi, qui avait tout d'abord affirmé que les cas signalés par la BBC étaient antérieurs à sa prise de fonction (ce qui est inexact, plusieurs cas ayant été identifiés lors de la saison 2017-2018), a ensuite admis que la corruption existait, mais qu'aucun élément nouveau n'avait été mis à jour par l'enquête, ce qui est également inexact, ne serait-ce que pour la publication du barème de la corruption''», est-il mentionné, rappelant que Zetchi se trouve dans de sales draps, à quelques jours de l'Assemblée générale de son instance.