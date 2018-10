LE MATCH AURA LIEU LE 18 NOVEMBRE PROCHAIN À LOMÉ Togo - Algérie sur un gazon synthétique décrié

Les Verts devront faire face à un embarras de taille

Au mois de juin dernier, la CAF avait saisi la Fédération togolaise pour l'informer que ce stade, dont la capacité est de 15.000 places, présente des lacunes, notamment au niveau de la pelouse qui n'est même pas reconnue.

La sélection algérienne de football jouera son prochain match des éliminatoires du groupe «D» de la CAN 2019 à Lomé face au Togo le 18 novembre prochain sur la pelouse synthétique du stade municipal. Une pelouse qui ne répond pas aux normes internationales.

Au mois de juin dernier, la Confédération africaine de football avait même saisi la Fédération togolaise pour l'informer que ce stade, dont la capité est de 15.000 places, présente des lacunes, notamment au niveau de la pelouse qui n'est même pas reconnue par la FIFA, puisqu'il n'y a aucune licence pour ce faire.

Ensuite, cette pelouse synthétique est dans un état lamentable. D'ailleurs, le capitaine Emmanuel Adebayor lui-même a fait le constat qualifiant cette pelouse de «pourrie». Adebayor, en professionnel, a même suggéré de transférer les matchs de Lomé au Ghana, pays voisin, pour disputer les matchs officiels.

Le 13 juin dernier, une mission d'inspection de la CAF s'était déplacée dans ce stade où se déroulent les matchs officiels du Togo, puisque le grand stade de Kégué est indisponible pour de longs mois, étant actuellement en pleine rénovation.

La mission d'inspection a constaté de visu au moins 18 manquements, entre autres, l'absence de licence de la FIFA pour le gazon synthétique, le mauvais état de la pelouse, l'absence de signalisation suffisante, pas de système d'éclairage de secours et pas de connexion Wi Fi.

Le stade n'a pas d'installations sanitaires «propres et hygiéniques pour les spectateurs des deux sexes et personnes handicapées.»

Enfin, la CAF note que le stade ne dispose pas de bancs individuels numérotés pour le public. C'est alors qu'elle a donné à la Fédération togolaise de football (FTF) jusqu'au 1er juillet pour se conformer à la réglementation. A défaut, l'AS Togo Port ne pourra plus jouer les prochains matchs à domicile dans ce stade. Mais, aujourd'hui, soit trois mois après l'inspection du stade et les constats de la CAF, la fédération togolaise a programmé le match contre l'Algérie sur cette pelouse!

Le match est prévu donc pour le compte de la 5eme journée des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations CAN-2019 (groupe D) à 16h (heure algérienne). Déjà dans des stades aux normes, les joueurs algériens souffrent de leurs déplacements sur les terrains africains alors qu'en dire sur celui synthétique de Lomé. Mais, il faut aussi voir ce qu'en pense actuellement la CAF. Car, rien n'est parvenu de la Fédération togolaise précisant que les manquements observés par la mission de la CAF ont été réglés ou pas?

Il faut rappeler qu'à l'issue de la 4ème journée des éliminatoires de la CAN-2019, l'Algérie et le Bénin se partagent la première place du groupe avec 7 points, devançant de deux longueurs le Togo (5 points) alors que la Gambie ferme la marche (2 points).

Les deux premiers du groupe se qualifient pour la phase finale de la CAN-2019. Ce qui montre bien que ce match contre le Togo est d'importance aussi bien pour les Verts que pour les Togolais. Pour une éventuelle option de qualification avant le dernier match de la poule prévu au mois de amrs de l'année prochaine.

Le sélectionneur des Verts, Djamel Belmadi devrait donc faire avec tout en se basant surtout sur la remobilisaiotn de ses joueurs pour bien réagir quel que soit le terrain et son état lors du prochain match contre le Togo.